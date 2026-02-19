Чарлз III за ареста на Андрю: Предстои пълен процес, аз не знаех предварително

Британският крал Чарлз III публикува официално изявление след ареста на брат си Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба със служебно положение.

В изявлението си монархът заявява:

„Научих с най-дълбока загриженост новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба със служебно положение.“

Кралят подчертава, че предстои „пълен, справедлив и надлежен процес“, който ще бъде проведен от компетентните органи.

„Законът трябва да поеме своя ход.“

Чарлз III допълва, че институциите ще получат „пълна и безрезервна подкрепа и съдействие“ от страна на кралското семейство, но отказва да коментира повече случая, докато разследването е в ход.

В края на изявлението си той посочва, че кралското семейство ще продължи да изпълнява своите обществени задължения.

Според информация на BBC News, нито кралят, нито Бъкингамският дворец са били предварително уведомени за ареста.