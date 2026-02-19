НА ЖИВО
          Чарлз III за ареста на Андрю: Предстои пълен процес, аз не знаех предварително

          19 февруари 2026 | 14:32 1660
          Снимка: БГНЕС
          Британският крал Чарлз III публикува официално изявление след ареста на брат си Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба със служебно положение.

          В изявлението си монархът заявява:

          „Научих с най-дълбока загриженост новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба със служебно положение.“

          Кралят подчертава, че предстои „пълен, справедлив и надлежен процес“, който ще бъде проведен от компетентните органи.

          „Законът трябва да поеме своя ход.“

          Полицията арестува принц Андрю за злоупотреба със служебно положение Полицията арестува принц Андрю за злоупотреба със служебно положение

          Чарлз III допълва, че институциите ще получат „пълна и безрезервна подкрепа и съдействие“ от страна на кралското семейство, но отказва да коментира повече случая, докато разследването е в ход.

          В края на изявлението си той посочва, че кралското семейство ще продължи да изпълнява своите обществени задължения.

          Според информация на BBC News, нито кралят, нито Бъкингамският дворец са били предварително уведомени за ареста.

          За първи път от над 350 години: Арестът на Андрю е исторически За първи път от над 350 години: Арестът на Андрю е исторически
