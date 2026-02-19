НА ЖИВО
          Политика

          ЦИК кани Андрей Гюров на среща в петък

          Предизборната кампания започва на 20 март

          19 февруари 2026 | 18:57 251
          Снимка: БГНЕС
          Централната избирателна комисия започна подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Комисията отправи покана за среща в петък от 14:00 часа до служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, които ще са ангажирани с изборния процес.

          Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

          По-рано днес от Президентството съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова е подписала указ за насрочване на избори за Народно събрание на 19 април.

          Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева обяви, че на служебното правителство ще бъдат изпратени и снимки на примерни паравани за изборните помещения.

          След указите на Йотова: ЦИК публикува сроковете за изборите

          Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания, която ще започне от 00:00 ч. на 20 март.

          До 4 март ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. В срок до 17 март РИК трябва да регистрира кандидатските листи за народни представители. До 18 март включително ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява.

          В срок до 20 февруари ЦИК трябва да определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, както и организацията за гласуване на българските граждани в чужбина, и да изпрати информация на Министерството на външните работи. До 24 март българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, трябва да подадат писмено или електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК.

          Гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., ако пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването се провежда от 7:00 ч. до 20:00 ч., съответно до 21:00 ч. местно време.

