      четвъртък, 19.02.26
          ЦСКА 1948 се раздели с бразилски халф

          "Благодарим му за приноса към клуба и му пожелаваме успех занапред – както на терена, така и извън него!" - заявиха ръководителите

          19 февруари 2026 | 13:32 80
          Снимка: www.facebook.com/fcCSKA48
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА 1948 се раздели с бразилския офанзивен футболист Талис, съобщиха от пресслужбата на „червените“.

          29-годишният играч няма нито една минута за отбора от началото на сезона, като договорът му с клуба изтичаше през лятото.

          Талис има 67 мача за ЦСКА 1948, в които е вкарал 10 гола и има 11 асистенции.

          „ЦСКА и Талис се разделят по взаимно съгласие. Благодарим му за приноса към клуба и му пожелаваме успех занапред – както на терена, така и извън него!“, написаха ръководителите на тима от Бистрица, който в неделя посреща Левски.

