НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Даниел Боримиров: Голяма отговорност е да носим името на Апостола

          "Предстои да разберем дали Лудогорец ще може да се бори на три фронта" - каза още една от силните фигури на "Герена"

          19 февруари 2026 | 14:47 170
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството, треньорският щаб, играчи, служители, ветерани и привърженици на Левски поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола по случай 153 години от обесването му.

          - Реклама -
            
            

          Пред медиите застана изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров. „Носим името на Апостола и това само по себе си говори за голяма отговорност“, започна той и допълни относно борбата за титлата:

          „Разбира се, че ние ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Вървим в правилната посока“.

          На въпрос дали е забравено разочарованието от двете загуби от Лудогорец съответно за Суперкупата на България и Купата на страната, Боримиров заяви: „Аз не мога да кажа разочарование, мисля, че играхме добре, особено за Купата, там показахме, че имаме силите и възможностите. Не в 1-2 интервюта съм казал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме още по-успешни“.

          „Аз мисля, че всеки един от футболистите знае, че е дошъл в голям клуб“.

          Относно евентуален нов спонсор, Боримиров сподели: „Към момента не мога да ви кажа нищо, когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срокове. Когато стане това факт, мисля, че през нашия сайт ще разберете“, добави той и по отношение на слуховете за футболист на Сампдория.

          На въпрос дали е плюс за Левски, че Лудогорец играе на три фронта, той каза: „Предстои да разберем. Когато играеш на три фронта, по-трудно е да се концентрираш върху първенството, не знам какви са им целите“.

          „В Левски няма незаменяеми футболисти. Ще се радваме Макун да се върне възможно най-скоро“, завърши изпълнителният директор на лидера в Първа лига.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          „Ройтерс“: Лагард съобщи дали подава оставка като президент на ЕЦБ

          Никола Павлов -
          Вчера това бе допуснато от Financial Times
          Война

          Стана ясно как Украйна масово сваля руските крилати ракети: Управляеми ракети APKWS-II са интегрирани на изтребителите F-16AM

          Христо Иванов -
          Украйна вече е започнала да ги използва по предназначение, „ловувайки“ дронове Геран-2 и крилати ракети.
          Social

          Милен Керемедчиев за Евроком: Американските самолети в София презареждат за удари по Иран (аудио)

          Катя Илиева -
          Прогнозата на Керемедчиев за развитието на кризата е крайно песимистична
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions