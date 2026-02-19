Даниел Боримиров: Голяма отговорност е да носим името на Апостола

Ръководството, треньорският щаб, играчи, служители, ветерани и привърженици на Левски поднесоха цветя и венци пред паметника на Апостола по случай 153 години от обесването му.

Пред медиите застана изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров. „Носим името на Апостола и това само по себе си говори за голяма отговорност“, започна той и допълни относно борбата за титлата:

„Разбира се, че ние ще правим малки крачки, мислим мач за мач. Вървим в правилната посока“.

На въпрос дали е забравено разочарованието от двете загуби от Лудогорец съответно за Суперкупата на България и Купата на страната, Боримиров заяви: „Аз не мога да кажа разочарование, мисля, че играхме добре, особено за Купата, там показахме, че имаме силите и възможностите. Не в 1-2 интервюта съм казал, че трябва да се подобрим пред противниковата врата, за да сме още по-успешни“.

„Аз мисля, че всеки един от футболистите знае, че е дошъл в голям клуб“.

Относно евентуален нов спонсор, Боримиров сподели: „Към момента не мога да ви кажа нищо, когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срокове. Когато стане това факт, мисля, че през нашия сайт ще разберете“, добави той и по отношение на слуховете за футболист на Сампдория.

На въпрос дали е плюс за Левски, че Лудогорец играе на три фронта, той каза: „Предстои да разберем. Когато играеш на три фронта, по-трудно е да се концентрираш върху първенството, не знам какви са им целите“.

„В Левски няма незаменяеми футболисти. Ще се радваме Макун да се върне възможно най-скоро“, завърши изпълнителният директор на лидера в Първа лига.