Работата на Министерството на вътрешните работи трябва да се оценява според действията и постигнатото, а не през политически внушения. Това написа в профила си във Facebook бившият вече вътрешен министър Даниел Митов, след като по-рано днес предаде официално поста на служебния министър Емил Дечев.

В публикацията си Митов определи изминалата година като период на сериозни предизвикателства. Той изрази убеждение, че е зададена посока за по-добра координация и по-активно взаимодействие с партньорските служби.

Бившият министър отчете засилени мерки срещу разпространението на наркотици. По думите му иззетите количества кокаин са многократно повече спрямо предходни периоди, а противодействието на фентанила е утвърдено като приоритет. Митов посочи, че тези резултати са следствие от специализирани операции и сътрудничество със службите на САЩ и Великобритания.

Относно борбата с контрабандата той открои разкриването на високотехнологична нелегална фабрика за цигари с над 105 милиона къса продукция. Според данните му общите количества задържани акцизни стоки са нараснали значително.

Даниел Митов коментира и ситуацията по границите, където са внедрени нови радиолокационни системи, видеонаблюдение и защита срещу дрони. Резултатът според него е намален миграционен натиск и по-строг контрол на външната граница. В края на обръщението си той благодари на служителите в системата.