НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Държавата изгражда шест центъра за бързо зареждане на електромобили

          Мощностите ще бъдат от 150 kW до 400 kW, което позволява пълно зареждане за около 15 минути

          19 февруари 2026 | 16:42 240
          Снимка: Wikimedia Commons
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Шест проекта за бързи зарядни центрове по основните пътни артерии започва да реализира държавата. Целта е да се осигури безпроблемно придвижване на електромобили по магистралите и първокласните пътища, включително при пътувания към Черноморието.

          - Реклама -
            
            

          Две от станциите ще бъдат разположени в близост до автомагистрала „Тракия“ – при изходите за Чирпан и за село Кабиле. Останалите четири точки са на булевард „Асеновградско шосе“ до Пловдив, на път Е-79 край Мездра, в местността „Чанлъка“ в град Аксаково и до село Завой, област Ямбол.

          Мощностите ще бъдат от 150 kW до 400 kW, което позволява пълно зареждане за около 15 минути. Според министъра на транспорта в оставка Гроздан Караджов това се равнява на една нормална почивка и ще премахне притесненията на водачите относно пробега.

          Срокът за изпълнение е между 12 и 30 месеца, а финансирането е осигурено по програма „Транспортна свързаност“. В обектите са предвидени и системи за производство на електроенергия от възобновяеми източници, както и зони за отдих.

          Инвестицията срещна одобрение от бизнеса. Управителят на WINK Charging Свилен Баев коментира, че държавната помощ е ясен знак за доверие в развитието на електромобилността като сектор.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Марк Зукърбърг в съда за вреди върху деца от социалните мрежи

          Дамяна Караджова -
          Делото срещу Meta е част от вълна обвинения за пристрастяващи практики
          Инциденти

          Срути се скална маса край Велико Търново

          Дамяна Караджова -
          Въведен е обход по улиците „Ксилифорска“ и „Св. Климент Охридски“
          Политика

          „Започва ударно“: Анастасия Гешева с два въпроса към новия премиер

          Никола Павлов -
          Според експерта е възможна смяна на министър още в първите дни
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions