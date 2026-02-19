Шест проекта за бързи зарядни центрове по основните пътни артерии започва да реализира държавата. Целта е да се осигури безпроблемно придвижване на електромобили по магистралите и първокласните пътища, включително при пътувания към Черноморието.

Две от станциите ще бъдат разположени в близост до автомагистрала „Тракия“ – при изходите за Чирпан и за село Кабиле. Останалите четири точки са на булевард „Асеновградско шосе“ до Пловдив, на път Е-79 край Мездра, в местността „Чанлъка“ в град Аксаково и до село Завой, област Ямбол.

Мощностите ще бъдат от 150 kW до 400 kW, което позволява пълно зареждане за около 15 минути. Според министъра на транспорта в оставка Гроздан Караджов това се равнява на една нормална почивка и ще премахне притесненията на водачите относно пробега.

Срокът за изпълнение е между 12 и 30 месеца, а финансирането е осигурено по програма „Транспортна свързаност“. В обектите са предвидени и системи за производство на електроенергия от възобновяеми източници, както и зони за отдих.

Инвестицията срещна одобрение от бизнеса. Управителят на WINK Charging Свилен Баев коментира, че държавната помощ е ясен знак за доверие в развитието на електромобилността като сектор.