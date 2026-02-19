НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в Донбас

          19 февруари 2026 | 11:23
          Руската армия настъпва в Донбас
          През последните 24 часа руските войски са напреднали на три направления в Донбас: Славянск, Константиновка и Доброполе, съобщават анализаторите от информационния ресурс DeepState в техния Telegram канал.

          Руската армия е постигнала напредък в Никифоровка на Славянско направление, както и в районите на селата Затишок и Ново Шахово на Доброполско направление и Нелиповка при Константиновка.

          Ден по-рано бяха регистрирани успехи на руските сили близо до село Бересток, разположено близо до град Константиновка. Това село е под контрола на Въоръжените сили на Украйна, но малки руски пехотни групи се опитват да проникнат в Бересток от няколко посоки.

          Преди ден OSINT анализатори съобщиха, че ВСУ са отблъснали руските войски близо до селата Терново, Вишнево и Вербово.

