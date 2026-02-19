НА ЖИВО
          Начало Война

          Der Spiegel: ЦРУ са знаели за саботажа на „Северен поток“ още през пролетта на 2022 година

          19 февруари 2026 | 12:56
          Северен поток
          Северен поток
          Според разследване на германското издание Der Spiegel, Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ може да е знаело за подготовката за взривяване на газопроводите „Северен поток“ в ранните етапи на планиране.

          - Реклама -
            
            

          Според журналистите, през пролетта на 2022 г. в Киев са се провели срещи между представители на американското разузнаване и украински специалисти по саботаж. Тогава, според източниците на изданието, украинската страна е предложила идеята за взривяване на газопроводите, по които Русия е транспортирала газ до Германия, като по този начин е финансирала войната срещу Украйна. Според украинската страна американците са одобрили плана.

          Изданието съобщава, че след това са се провели допълнителни срещи между представители на ЦРУ и организаторите на атаките срещу тръбопроводите. Spiegel е разговарял с няколко души в Украйна, които са предоставили подробности за тези срещи.

          Според източници, идеята е възникнала през пролетта на 2022 г., в разгара на пълномащабно нахлуване, когато е било необходимо да се нанесе болезнен удар на Русия.

          „Газопроводите в Балтийско море отдавна са дразнител за Украйна и повечето западни страни. Те позволиха на Русия да доставя газ директно в Европа, заобикаляйки Украйна, лишавайки Киев от приходи от транзит. Освен това, те увеличиха енергийната зависимост на Германия от Кремъл“, се казва в статията.

          Отбелязва се, че в продължение на няколко месеца украинците са разработвали план за поставяне на взривни вещества, използвайки водолази. Те са избирали маршрути, плавателни съдове и са набирали персонал, способен да се гмурка на дълбочина до 80 метра. Операцията е била с кодово име „Диаметър“.

          Според източници операцията е била одобрена от тогавашния главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужний, но не и от президента Володимир Зеленски. Твърди се, че президентската канцелария не е била информирана.

          Едновременно са проведени срещи с американците, за да се обсъди планът. Според един източник, запознат с преговорите, американците са казали: „Това е добре, работи“. Украинците твърдят, че по това време не са чули възражения.

          САЩ първоначално са подкрепили идеята, но внезапно са променили позицията си.

          Един източник съобщава, че още на втората среща ЦРУ е сигнализирало за подкрепа и дори повече: украинската страна е създала впечатление, че американски агенти биха могли да помогнат за финансирането на плана.

          Впоследствие обаче позицията на САЩ се е променила. Според Spiegel, през лятото на 2022 г. ЦРУ е заявило, че не може да подкрепи операцията, особено финансово. Не е дадено пряко обяснение.

          „През пролетта на 2022 г., според източници в американските разузнавателни агенции, интересите на Вашингтон са били съвсем различни. По това време основният фокус е бил върху организирането на максимална възможна подкрепа за Украйна. Защо САЩ трябва да оправдават атака срещу инфраструктурата на съюзник?“ – пишат журналистите.

          Освен това, в статията се посочва, че през юни 2022 г. е станало изтичане на информация: нидерландската военна разузнавателна агенция MIVD е научила за плановете за атака чрез източник в Украйна и е алармирала ЦРУ и германската Федерална разузнавателна служба.

          Германците са били скептични още тогава, през лятото на 2022 г. Съмненията им са се основавали, наред с други неща, на факта, че предупреждението е включвало дата за планираната атака. По това време тази дата вече е отминала и нищо не се е случило. В действителност, според разследването, саботьорите просто са отложили операцията си.

          Въпреки всичко, операцията се провежда.

          САЩ полагат активни усилия да предотвратят специалната операция. Съобщава се, че представител на ЦРУ е разговарял с администрацията на украинския президент, настоявайки операцията да бъде отменена.

          Въпреки това, тя се провежда. Според разследването екипът е намерил нов спонсор – украински частен бизнесмен, който финансира значителна част от разходите (приблизително 300 000 долара) за оборудване, наем на плавателен съд и взривни вещества.

          „На 7 септември 2022 г. чартърна платноходка отплава от Варнемюнде за Балтийско море. Според разследващите на борда е имало шестима мъже и една жена, включително цивилни водолази и капитан. Германските разследващи смятат, че Сергей К. е ръководил операцията“, пишат журналистите.

          Der Spiegel отбелязва, че журналистите са се свързали с ЦРУ за коментар, но те само са заявили, че разследването е „изключително неточно“ и „не трябва да се счита за фактическа информация“.

