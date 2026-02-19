НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Диана Дамянова: Сергей Игнатов и Найден Тодоров са находка за кабинета „Гюров“

          Социологът Александър Маринов описа състава на Министерския съвет като „силно политически“ и видя в него опит за „коалиция на всички срещу Пеевски“

          19 февруари 2026 | 18:30 100
          BGNES
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          PR експертът Диана Дамянова определи министрите на културата и образованието като „находка“ за новия служебен кабинет. В предаването „Лице в лице“ по bTV тя коментира състава на правителството часове след като служебният кабинет „Гюров“ пое властта. Дамянова подчерта ерудицията на Сергей Игнатов и Найден Тодоров, но изрази резерви към ресора за честните избори с аргумента, че не е редно там да има човек с „провинения“.

          - Реклама -
            
            

          Социологът Александър Маринов описа състава на Министерския съвет като „силно политически“ и видя в него опит за „коалиция на всички срещу Пеевски“. Той предупреди, че подобна конфигурация носи риск от уязвимост заради явната си окраска. Колегата му Добромир Живков отбеляза наличието на „крайно негативна предизборна кампания“, която използва трагедията в Стара планина за политически атаки.

          Маринов допълни, че общественото недоверие по случая е оправдано заради начина на подаване на информация. По темата за инцидента с шестте жертви Дамянова по-рано заяви, че организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години и призова за бързи действия от страна на новата власт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Недялко Недялков публикува присъда срещу Стоил Цицелков и поиска оставки

          Дамяна Караджова -
          Той публикува снимки на съдебни страници и твърди, че СГС през 2015 г. е потвърдил присъда срещу Стоил Цицелков
          Икономика

          Кацарчев: Законова колизия блокира 5% увеличение на заплатите

          Десислава Димитрова -
          Голяма част от ръководителите на институции се въздържат да подпишат договорите за 5-процентно увеличение на заплатите, тъй като са изправени пред противоречие между два действащи закона.
          България

          Иван Христанов: Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън

          Екип Евроком -
          По думите му предстоят проверки на обществени поръчки за стотици милиони, както и на търгове за държавни активи
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions