PR експертът Диана Дамянова определи министрите на културата и образованието като „находка“ за новия служебен кабинет. В предаването „Лице в лице“ по bTV тя коментира състава на правителството часове след като служебният кабинет „Гюров“ пое властта. Дамянова подчерта ерудицията на Сергей Игнатов и Найден Тодоров, но изрази резерви към ресора за честните избори с аргумента, че не е редно там да има човек с „провинения“.

Социологът Александър Маринов описа състава на Министерския съвет като „силно политически“ и видя в него опит за „коалиция на всички срещу Пеевски“. Той предупреди, че подобна конфигурация носи риск от уязвимост заради явната си окраска. Колегата му Добромир Живков отбеляза наличието на „крайно негативна предизборна кампания“, която използва трагедията в Стара планина за политически атаки.

Маринов допълни, че общественото недоверие по случая е оправдано заради начина на подаване на информация. По темата за инцидента с шестте жертви Дамянова по-рано заяви, че организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години и призова за бързи действия от страна на новата власт.