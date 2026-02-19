Дмитрий Медведев: Войната в Украйна ще бъде доведена до край

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев очерта основната цел на войната в Украйна. Руският политик подчерта, че основната цел на Москва в конфликта е да се осигури сигурното развитие на Руската федерация за десетилетия напред, предава ТАСС.

„Най-важното в нашата страна, слава Богу, е, че развитието и технологичният напредък продължават. Но специалната военна операция също продължава и със сигурност ще бъде завършена. А целта е да се осигури мир, стабилност и мирно развитие на страната ни за десетилетия напред“, заключи Медведев на пресконференция в Свердловска област.

Въпреки успехите си на бойното поле, Русия остава отворена за диалог за мир. Медведев подчерта, че Русия подкрепя преговорите за Украйна, но не отстъпва от целите си. По един или друг начин тя ще ги постигне.