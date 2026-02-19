Днес църквата почита светите апостоли Архип и Филимон

На 19 февруари Църквата почита мъченическия подвиг на светите апостоли Архип и Филимон и мъченица равноапостолна Апфия, както и паметта на преподобни Доситей, живял в края на VI и началото на VII век – ученик на авва Доротей. В този ден се възпоменава и паметта на преподобните изповедници Евгений и Макарий.

Светите Архип, Филимон и Апфия били ученици и сподвижници на св. апостол Павел, от числото на Седемдесетте Христови ученици. В своето послание до Филимон апостол Павел нарича свети Архип свой спътник.

Апостол Архип бил епископ на град Колоса във Фригия, а апостол Филимон – виден гражданин на същия град. В дома му се събирали християни за богослужения. Той бил ръкоположен за епископ от апостол Павел и обикалял фригийските градове, проповядвайки Евангелието. По-късно станал архипастир на град Газа.

Света Апфия, съпруга на апостол Филимон, била негов верен сътрудник в благовестието на Божието слово. Тя проявявала милосърдие, като приемала странници и болни в дома си и се грижела за тях.

По време на гоненията срещу християните при император Нерон (54–68 г.) светите апостоли били предадени на съд от управителя на града Артоклис заради проповядването на Христовата вяра.

Апостол Архип загинал мъченически, посечен с ножове. След жестоки мъчения Филимон и Апфия били заровени в земята и замеряни с камъни, докато предали душите си на Бога.

В този ден се почита и паметта на преподобните изповедници Евгений и Макарий, презвитери на Антиохийската църква по времето на император Юлиан Отстъпник (361–363). След мъчения те били изпратени на заточение в Оасим – оазис в Арабската пустиня.

Когато пожелали да се заселят на планина, местните ги предупредили, че там живее огромна змия. По молитвите на светите мъченици мълния поразила пещерата на змея и го изпепелила. В същата пещера Евгений и Макарий започнали да се подвизават.

Изповедниците се молели да напуснат този свят в един и същи ден – и според преданието Господ чул молитвата им. Те се преставили в Господа едновременно през 363 година.