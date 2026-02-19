НА ЖИВО
          ДО ЧАСОВЕ: Започва ли войната в Близкия изток?

          19 февруари 2026 | 13:22
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Полският премиер Доналд Туск призова поляците, които се намират в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които планират пътуване до Ислямската република, да се откажат от намеренията си. Това съобщи полската новинарска агенция ПАП.

          „Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна.“

          Туск подчерта, че не цели да всява паника, но възможността за „горещ конфликт“ е напълно реална. По думите му след „няколко или няколко десетки часа“ евакуацията може вече да не бъде възможна.

          Армията на САЩ завършва подготовката за удар по Иран Армията на САЩ завършва подготовката за удар по Иран

          Премиерът предупреди сънародниците си да приемат сериозно апела му, тъй като при евентуална ескалация никой няма да може да гарантира безопасно извеждане на полските граждани.

          Напрежението в региона се засилва през последните седмици. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно заплаши Иран с намеса, включително с военни действия. Вашингтон увеличи военното си присъствие в Близкия изток, докато Техеран заяви, че при агресия ще отговори с удари по американски военни обекти в региона.

          Западни медии: Тръмп може да нареди удари срещу Иран в близките дни Западни медии: Тръмп може да нареди удари срещу Иран в близките дни
          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

          Никола Павлов -
          По думите ѝ санкцията не се налага за леко провинение
          Война

          Стана ясно как Украйна масово сваля руските крилати ракети: Управляеми ракети APKWS-II са интегрирани на изтребителите F-16AM

          Христо Иванов -
          Украйна вече е започнала да ги използва по предназначение, „ловувайки" дронове Геран-2 и крилати ракети.
          Европа

          Белгия към Фридрих Мерц: Дръж си устата затворена за ядрените оръжия

          Христо Иванов -
          Дискусията за общоевропейски ядрен щит се засили преди очакваната реч на френския президент Еманюел Макрон на 2 март.
