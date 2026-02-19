ДО ЧАСОВЕ: Започва ли войната в Близкия изток?

Полският премиер Доналд Туск призова поляците, които се намират в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които планират пътуване до Ислямската република, да се откажат от намеренията си. Това съобщи полската новинарска агенция ПАП.

„Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна."

Туск подчерта, че не цели да всява паника, но възможността за „горещ конфликт“ е напълно реална. По думите му след „няколко или няколко десетки часа“ евакуацията може вече да не бъде възможна.

Премиерът предупреди сънародниците си да приемат сериозно апела му, тъй като при евентуална ескалация никой няма да може да гарантира безопасно извеждане на полските граждани.

Напрежението в региона се засилва през последните седмици. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно заплаши Иран с намеса, включително с военни действия. Вашингтон увеличи военното си присъствие в Близкия изток, докато Техеран заяви, че при агресия ще отговори с удари по американски военни обекти в региона.