ДПС-Ново начало бойкотира клетвата: В България се случи най-страшното

          Парламентарната група на „ДПС–Ново начало“ не присъства на клетвата на служебния кабинет, наричайки го в своя позиция „кабинета Йотова–Сорос–Петрохан“. Това става ясно от публикация на формацията в социалната мрежа „Фейсбук“.

          От партията заявяват, че не признават легитимността на кабинета като „служители на народа“ и определят полагането на клетва като „лицемерие и подмяна“.

          „Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното“, посочват от ДПС–Ново начало.

          В позицията се отправят тежки обвинения, свързани с аферата „Петрохан“, както и твърдения за влияние на неправителствени организации и политически формации, които според партията подкопават държавността.

          ДПС на Пеевски и ИТН заговориха в един глас ДПС на Пеевски и ИТН заговориха в един глас

          Формацията заявява, че ще използва „всички средства на парламентарната демокрация“, за да контролира действията на служебния кабинет и да защитава „морала, семейството и децата“.

          „Президент Йотова избра големия компромис. Това е и остава нейна отговорност“, се казва още в позицията.

