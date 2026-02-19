ДПС-Ново начало бойкотира клетвата: В България се случи най-страшното

Парламентарната група на „ДПС–Ново начало“ не присъства на клетвата на служебния кабинет, наричайки го в своя позиция „кабинета Йотова–Сорос–Петрохан“. Това става ясно от публикация на формацията в социалната мрежа „Фейсбук“.
От партията заявяват, че не признават легитимността на кабинета като „служители на народа“ и определят полагането на клетва като „лицемерие и подмяна“.
В позицията се отправят тежки обвинения, свързани с аферата „Петрохан“, както и твърдения за влияние на неправителствени организации и политически формации, които според партията подкопават държавността.
Формацията заявява, че ще използва „всички средства на парламентарната демокрация“, за да контролира действията на служебния кабинет и да защитава „морала, семейството и децата“.