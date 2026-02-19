Експерти за заявките на Андрей Гюров: бюджетна дисциплина, рискове и стабилност

Бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова, председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Румен Радев и председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа” Кремена Атанасова коментираха заявките на служебния премиер Андрей Гюров и действията, които следва да предприеме кабинетът в условията на бюджетна несигурност.

- Реклама -

Румен Радев: „Простираме се според чергата си“

„Ние имаме Закон за публичните финанси. В крайна сметка той урежда как се преминава през етап, в който няма одобрен годишен бюджет. С удължителния закон се правят определени уточнения и корекции“, посочи Радев. По думите му обичайно в такива случаи се регламентират и детайли, свързани с финансирането и разходването на средства, включително от Фонда за сигурност на електроенергийната система.

„Това предполага необходимост от допълнителен удължителен закон. Като цяло философията е ясна – простираме се според чергата си в момента“, заяви той.

Христина Христова: „Държавата е в бюджетен хаос“

Бившият социален министър обърна внимание на сериозните предупреждения, отправени от Фискалния съвет, и на рисковете пред публичните финанси. „Ако искаме държавата да функционира нормално, трябва да отчетем, че от години се управлява предимно от служебни кабинети. Първи февруари е денят, в който започва бюджетната процедура за следващата година – тоест за 2027 г. Ние сме в ситуация на удължителен бюджет за 2026 г., като паралелно трябва да подготвяме и следващия“, каза Христова.

Тя подчерта, че през последните години с непремерени законодателни промени разходната част на план-сметката е нараснала значително, без да бъдат осигурени устойчиви приходи. „Не можем да намерим достатъчно приходи за толкова увеличените разходи, особено в публичната сфера. Приходните политики действат по 6–8 месеца, вместо пълните 12, което създава сериозни проблеми“, добави тя.

Кремена Атанасова: „Да не се разклащат системите“

Синдикатите отчетоха негативния ефект от честата смяна на правителства върху ключови обществени системи. „През последните няколко години имахме 10–11 правителства за около четири години. Това неминуемо се отразява на функционирането на здравеопазването, образованието и администрацията“, заяви Кремена Атанасова.

По думите ѝ освен организирането на честни избори и осигуряването на икономическа и финансова стабилност, служебният кабинет трябва да гарантира нормалната работа на държавните системи. „В никакъв случай не трябва поголовно да се уволняват ръководители на институции. Категорично съм против подобни действия на общо основание“, подчерта тя.