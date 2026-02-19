НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Европа

          Ердоган разкритикува манифест в защита на светскостта и обвини авторите му в опит за разделение по време на Рамадан

          Спорът около документа, подписан от 168 обществени фигури, отново извади на преден план дебата за ролята на религията в турската държава

          19 февруари 2026 | 00:49
          Снимка: БГНЕС
          Реджеп Тайип Ердоган разкритикува манифест със заглавие „Заедно защитаваме светскостта“, подписан от 168 писатели, артисти, академици и журналисти, като заяви, че няма да позволи документът да поляризира обществото по време на свещения месец Рамадан.

          Манифестът беше публикуван по повод 100-годишнината от приемането на гражданския кодекс на Турция и бе отворен за обществено подписване онлайн.

          „Няма проблем със светскостта“

          В изявление по време на среща в Анкара с губернаторите на всички 81 турски провинции, Ердоган подчерта, че в страната няма „проблем със светскостта“ и обвини авторите на документа, че се опитват да посеят разделение в обществото в чувствителен религиозен период.

          „В Турция няма проблем със светскостта. Няма да позволим подобни инициативи да поляризират обществото ни по време на Рамадан.“

          Обвинения за „талибанизация“

          В текста на манифеста се твърди, че Турция е под „реакционна, прошарийска обсада“ и е изправена пред риск от „талибанизация“. Документът обвинява правителството в отслабване на светското образование, правовия ред и обществения живот, както и в третиране на защитниците на светската република като престъпници.

          Споменават се и предполагаеми външни влияния, включително ролята на САЩ и американския президент Доналд Тръмп, както и Израел.

          Дълбоко историческо разделение

          Спорът отразява дългогодишното напрежение в Турция по въпроса за съотношението между религия и държава. Републиката е основана през 1923 г., а светскостта става конституционен принцип през 1926 г., когато гражданският кодекс, вдъхновен от европейски модели, прехвърля регулирането на семейните и личните отношения от религиозното към гражданското право.

          Турският модел на светскост обаче се различава от американската концепция за строго разделение между църква и държава. Държавата регулира голяма част от сунитския религиозен живот чрез Дирекция по религиозните въпроси (Diyanet), която управлява джамиите и издава официални религиозни насоки. Според критиците това позволява на правителството да влияе върху публичния религиозен дискурс.

          Политиката на ПСР

          Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), на власт от 2002 г., твърди, че в миналото държавната политика е ограничавала религиозните консерватори и че реформите ѝ възстановяват баланс. Опонентите обаче посочват, че през последните години ролята на религията в образованието и публичните институции се е разширила значително.

          Сред първоначалните подписали манифеста са икономистът Коркут Боратав, историкът Танер Тимур, бившият депутат Илхан Джиханер, писателката Айше Кулин, актрисата Мюджде Ар и журналистът Тимур Сойкан.

          Случаят подчертава колко чувствителна остава темата за светскостта в Турция – повече от век след създаването на републиката и близо две десетилетия след идването на ПСР на власт.

