      четвъртък, 19.02.26
          ЕС осъди фашистка символика на концерт в Широки Бриег и поиска разследване

          Делегацията в Босна и Херцеговина заяви, че величаенето на тоталитарни идеологии няма място в демократично общество

          Красимир Попов
          Делегация на Европейския съюз в Босна и Херцеговина реагира остро на появата на лозунги и символика, свързани с фашистки идеологии, по време на концерт на Марко Перкович в Широки Бриег.

          В официално изявление се посочва, че в социалните мрежи са се появили снимки и видеоклипове, на които се вижда как участници в събитието скандират лозунги и показват символи, асоциирани с фашистки движения и идеологии от миналия век.

          „Величаенето и релативизирането на фашистките идеологии няма място в демократично общество, а такива сцени напомнят за най-тъмните периоди от европейската история“, подчертават от делегацията на ЕС.

          Призив за разследване

          Европейските представители призоваха гражданите и институциите в Босна и Херцеговина да проявят уважение към жертвите на престъпленията от Втората световна война и настояха компетентните органи да разследват случая съгласно действащото законодателство.

          Реакцията на ЕС последва критика от страна на Галит Пелег, посланик на Израел в страната, която определи концертите на 13 и 14 февруари като „пример за разпространение на омраза и величаене на нацистката идеология“.

          „Шокиращи сцени на млади хора в Широки Бриег, които празнуват с нацистки поздрави. Такива прояви на омраза трябва да бъдат изкоренени“, написа тя в платформата X.

          Символика и скандирания

          На разпространените записи от спортната зала „Печара“ се виждат усташки символи, скандирания и вдигане на ръце в нацистки поздрав по време на изпълнението на песента „Бойне Чавоглаве“. Залата е била изпълнена и в двата дни на концерта, като се съобщава за присъствие на иконография, свързана с т.нар. Независима държава Хърватия.

          Освен израелския дипломат, позиция изрази и председателят на еврейското дружество „Ла Беневоленция“ Владимир Андрле, който също осъди проявите.

          Европейските ценности

          В заключение делегацията на ЕС подчерта, че европейските ценности се основават на ясно отхвърляне на всички форми на фашизъм, нацизъм и тоталитарни идеологии.

          От институцията заявиха, че ще продължат да следят развитието на случая и да подкрепят инициативи, насочени към укрепване на върховенството на закона, взаимното уважение и демократичните стандарти в страната.

          Ердоган разкритикува манифест в защита на светскостта и обвини авторите му в опит за разделение по време на Рамадан

          Спорът около документа, подписан от 168 обществени фигури, отново извади на преден план дебата за ролята на религията в турската държава
          Съд в Палермо осъди Италия да плати обезщетение на Sea-Watch за блокадата на кораб с мигранти

          Решението по казуса със Sea-Watch 3 от 2019 г. предизвика остра реакция от премиера Джорджа Мелони
          Западът с остро предупреждение за Судан: Възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството

          Лондон, Отава и Брюксел настояват за незабавно разследване и достъп за хуманитарна помощ
