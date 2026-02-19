ЕС осъди фашистка символика на концерт в Широки Бриег и поиска разследване

Делегация на Европейския съюз в Босна и Херцеговина реагира остро на появата на лозунги и символика, свързани с фашистки идеологии, по време на концерт на Марко Перкович в Широки Бриег.

В официално изявление се посочва, че в социалните мрежи са се появили снимки и видеоклипове, на които се вижда как участници в събитието скандират лозунги и показват символи, асоциирани с фашистки движения и идеологии от миналия век.

„Величаенето и релативизирането на фашистките идеологии няма място в демократично общество, а такива сцени напомнят за най-тъмните периоди от европейската история“, подчертават от делегацията на ЕС.

Призив за разследване

Европейските представители призоваха гражданите и институциите в Босна и Херцеговина да проявят уважение към жертвите на престъпленията от Втората световна война и настояха компетентните органи да разследват случая съгласно действащото законодателство.

Реакцията на ЕС последва критика от страна на Галит Пелег, посланик на Израел в страната, която определи концертите на 13 и 14 февруари като „пример за разпространение на омраза и величаене на нацистката идеология“.

„Шокиращи сцени на млади хора в Широки Бриег, които празнуват с нацистки поздрави. Такива прояви на омраза трябва да бъдат изкоренени“, написа тя в платформата X.

Символика и скандирания

На разпространените записи от спортната зала „Печара“ се виждат усташки символи, скандирания и вдигане на ръце в нацистки поздрав по време на изпълнението на песента „Бойне Чавоглаве“. Залата е била изпълнена и в двата дни на концерта, като се съобщава за присъствие на иконография, свързана с т.нар. Независима държава Хърватия.

Освен израелския дипломат, позиция изрази и председателят на еврейското дружество „Ла Беневоленция“ Владимир Андрле, който също осъди проявите.

Европейските ценности

В заключение делегацията на ЕС подчерта, че европейските ценности се основават на ясно отхвърляне на всички форми на фашизъм, нацизъм и тоталитарни идеологии.

От институцията заявиха, че ще продължат да следят развитието на случая и да подкрепят инициативи, насочени към укрепване на върховенството на закона, взаимното уважение и демократичните стандарти в страната.