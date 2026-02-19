ЕС осъди фашистка символика на концерт в Широки Бриег и поиска разследване

Делегация на Европейския съюз в Босна и Херцеговина реагира остро на появата на лозунги и символика, свързани с фашистки идеологии, по време на концерт на Марко Перкович в Широки Бриег.
В официално изявление се посочва, че в социалните мрежи са се появили снимки и видеоклипове, на които се вижда как участници в събитието скандират лозунги и показват символи, асоциирани с фашистки движения и идеологии от миналия век.
Призив за разследване
Европейските представители призоваха гражданите и институциите в Босна и Херцеговина да проявят уважение към жертвите на престъпленията от Втората световна война и настояха компетентните органи да разследват случая съгласно действащото законодателство.
Реакцията на ЕС последва критика от страна на Галит Пелег, посланик на Израел в страната, която определи концертите на 13 и 14 февруари като „пример за разпространение на омраза и величаене на нацистката идеология“.
Символика и скандирания
На разпространените записи от спортната зала „Печара“ се виждат усташки символи, скандирания и вдигане на ръце в нацистки поздрав по време на изпълнението на песента „Бойне Чавоглаве“. Залата е била изпълнена и в двата дни на концерта, като се съобщава за присъствие на иконография, свързана с т.нар. Независима държава Хърватия.
Освен израелския дипломат, позиция изрази и председателят на еврейското дружество „Ла Беневоленция“ Владимир Андрле, който също осъди проявите.
Европейските ценности
В заключение делегацията на ЕС подчерта, че европейските ценности се основават на ясно отхвърляне на всички форми на фашизъм, нацизъм и тоталитарни идеологии.
От институцията заявиха, че ще продължат да следят развитието на случая и да подкрепят инициативи, насочени към укрепване на върховенството на закона, взаимното уважение и демократичните стандарти в страната.