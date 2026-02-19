НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Европейските разузнавателни служби не вярват в постигането на мир между Украйна и Русия през 2026 година

          19 февруари 2026 | 11:07 220
          Войната в Украйна
          Войната в Украйна
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Ръководителите на европейските разузнавателни служби са песимистично настроени относно шансовете за постигане на споразумение тази година за прекратяване на войната между Русия и Украйна, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че преговорите, водени с посредничеството на САЩ, са доближили перспективата за мирно споразумение, съобщава Reuters.

          - Реклама -
            
            

          Ръководителите на пет европейски разузнавателни агенции, които наскоро са разговаряли с агенцията при условие за анонимност, казват, че Русия не е склонна да прекрати войната бързо. Четирима от тях заявяват, че Москва използва преговорите със САЩ, за да осигури облекчаване на санкциите и бизнес сделки.

          Срещите, чийто нов кръг се проведе тази седмица в Женева, са „театър на преговорите“, смята един от европейските ръководители на разузнаването.

          Тези забележки подчертават голямата разлика в гледните точки между европейските столици и Белия дом, който според Украйна иска мирно споразумение до юни, преди междинните избори в САЩ през ноември. Тръмп казва, че вярва, че руският президент Владимир Путин иска сделка.

          „Русия не търси мирно споразумение. Тя се стреми да постигне стратегическите си цели и те не са се променили“, казва един от събеседниците на агенцията.

          Тези цели включват отстраняването на украинския президент Володимир Зеленски от власт и превръщането на Украйна в „неутрален“ буфер.

          Основният проблем, според друг източник, е, че Русия не иска или не се нуждае от бърз мир, а икономиката ѝ „не е на ръба на колапс“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Генерал от ВВС на САЩ: Историята за неизбежната победа на Русия се разбива в реалността на фронта в Украйна

          Христо Иванов -
          Дейвид Дептула отбеляза, че войните между държавите се водят не само на бойното поле, но и във възприятия и наративи
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в Донбас

          Христо Иванов -
          Ден по-рано бяха регистрирани успехи на руските сили близо до село Бересток.
          Свят

          Военни кораби на Русия и Китай усложняват плановете на САЩ по отношение на Иран

          Христо Иванов -
          Маневрите биха могли да усложнят плановете на САЩ по отношение на Иран, въпреки че не представляват пряка военна заплаха.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions