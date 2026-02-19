Европейските разузнавателни служби не вярват в постигането на мир между Украйна и Русия през 2026 година

Ръководителите на европейските разузнавателни служби са песимистично настроени относно шансовете за постигане на споразумение тази година за прекратяване на войната между Русия и Украйна, въпреки твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че преговорите, водени с посредничеството на САЩ, са доближили перспективата за мирно споразумение, съобщава Reuters.

Ръководителите на пет европейски разузнавателни агенции, които наскоро са разговаряли с агенцията при условие за анонимност, казват, че Русия не е склонна да прекрати войната бързо. Четирима от тях заявяват, че Москва използва преговорите със САЩ, за да осигури облекчаване на санкциите и бизнес сделки.

Срещите, чийто нов кръг се проведе тази седмица в Женева, са „театър на преговорите“, смята един от европейските ръководители на разузнаването.

Тези забележки подчертават голямата разлика в гледните точки между европейските столици и Белия дом, който според Украйна иска мирно споразумение до юни, преди междинните избори в САЩ през ноември. Тръмп казва, че вярва, че руският президент Владимир Путин иска сделка.

„Русия не търси мирно споразумение. Тя се стреми да постигне стратегическите си цели и те не са се променили“, казва един от събеседниците на агенцията.

Тези цели включват отстраняването на украинския президент Володимир Зеленски от власт и превръщането на Украйна в „неутрален“ буфер.

Основният проблем, според друг източник, е, че Русия не иска или не се нуждае от бърз мир, а икономиката ѝ „не е на ръба на колапс“.