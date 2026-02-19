НА ЖИВО
          НачалоСвят

          Forbes: Ми-28 и Су-35 няма да спасят западналата армия на Иран

          19 февруари 2026 | 14:53
          В Иран се появиха първите видеоклипове и изображения на руски бойни хеликоптери Ми-28НЕ, прелитащи над Техеран. Това вероятно е последната доставка на руска военна техника, включително изтребители Су-35, поръчани и платени от Иран, съобщава Forbes.

          Според експерти от Института за изследване на войната (ISW), дори пълната и ускорена доставка на руски системи няма да може да съживи конвенционалните въоръжени сили на Иран, които са в упадък от десетилетия поради приоритизиране на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) и остарялото оборудване.

          Ми-28 в момента са базирани на международното летище Мехрабад в Техеран и анализаторите предполагат, че Иран вероятно ще ги използва срещу вътрешни вълнения и протести, а не за противодействие на американските или израелските военновъздушни сили.

          Иран също така е поръчал до 50 Су-35, за да замени остарелите си F-14A Tomcat и МиГ-29, но дори този брой няма да промени съществено баланса на силите в региона. Според анализатори, съвременните бойни самолети от съюзниците на САЩ и Израел лесно превъзхождат новите доставки на Иран.

          Въпреки новите покупки, десетилетният упадък на редовните въоръжени сили на Иран прави всяко бързо възстановяване на армията практически невъзможно. Режимът продължава да разчита на КСИР, собствените си балистични ракети и дронове като основно средство за възпиране и контрол на населението.

          Новите доставки на самолети Ми-28 и Су-35 ще бъдат само символично подобрение, но няма да се справят с фундаменталната слабост на иранските въоръжени сили, заключава изданието.

