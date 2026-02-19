Габриел Вълков: Има разочарование от състава на служебния кабинет

Симпатизантите на БСП като цяло приемат с негативно отношение състава на служебния кабинет на Андрей Гюров, заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV председателят на младежкото обединение на партията Габриел Вълков.

По думите му сред част от поддръжниците има разочарование, тъй като в правителството са се появили познати лица от демократичната десница – ПП и ДБ, както и фигури от АПС. Според него мнозина са очаквали по-осезаема промяна, а не връщане към имена от преди 10–15 години. Въпреки това той подчерта, че окончателна оценка не бива да се дава преди да стане ясно каква работа ще свърши кабинетът.

Вълков посочи, че основен тест за правителството ще бъде способността му да се справи с купуването на гласове и корпоративния вот. Според него кабинетът ще има тежката задача да се противопостави на механизми, изградени от ГЕРБ и „Ново начало“, включително практики, при които социални услуги и помощи се използват като инструмент за влияние върху избирателите.

„Това е феодален режим, който трябва да си отиде“, заяви той.

Политикът увери, че БСП ще следи отблизо изборния процес, като партията традиционно разполага със свои представители, наблюдатели и застъпници в секциите, за да гарантира максимална честност и прозрачност на вота.

По отношение на промените в Изборния кодекс, Вълков обяви, че лично ще подкрепи ветото на Илияна Йотова, макар това да не е официална позиция на цялата парламентарна група. Той отбеляза, че ще бъде интересно как ще гласуват министрите от БСП, които се завръщат в парламента – Атанас Зафиров, Манол Генов, Иван Иванов и Борислав Гуцанов.

Според него трябва да се превърне в принцип правилото Изборният кодекс да не се променя шест месеца преди избори. Вълков подчерта и значението на активността на българите зад граница, като заяви, че всеки гражданин има право на глас и че по-добрата политическа среда би могла да мотивира повече сънародници да се завърнат в страната.