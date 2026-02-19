НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
          Начало Война

          Генерал от ВВС на САЩ: Историята за неизбежната победа на Русия се разбива в реалността на фронта в Украйна

          19 февруари 2026 | 11:31 1230
          Дейвид Дептула
          Христо Иванов
          Генералът от ВВС на САЩ в оставка и експерт по военновъздушни сили Дейвид Дептула отбеляза, че войните между държавите се водят не само на бойното поле, но и във възприятия и наративи, които влияят на политическата воля и икономическите очаквания, и Владимир Путин разбира това. В статия за Forbes той отбеляза, че стратегията на руския лидер днес зависи по-малко от бойното поле, отколкото от убеждаването на света – предимно на американците – че победата й е неизбежна, че по-нататъшната подкрепа за Украйна е безполезна и следователно САЩ е по-добре да се подготвят за нормализиране на отношенията с Русия.

          „Най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле“, цитира Дептула думите на ръководителя на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас.

          Неизбежността на победата на Русия е наратив, който се разпада, когато се сравни с реалността на фронта. Военният отбеляза, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успяват да сдържат руските сили на оперативно ниво, да смекчат използването на Черно море от Русия и да лишат Русия от въздушното ѝ превъзходство над контролираната от Украйна територия. Дептула нарече последното изключително поражение за съвременни военновъздушни сили.

          Междувременно, съотношението на загубите – което характеризира тактическото ниво – в момента варира от 2,5:1 до 7:1, а понякога дори повече, в полза на украинските въоръжени сили. Когато руснаците успеят да напреднат, това е само с колосална цена в човешки животи.

          „Данните за загубите подчертават две фундаментални реалности: първо, Русия е готова да плати изключителна цена в човешки животи за незначителни териториални придобивки; второ, времето е на страната на Москва само ако украинската отбрана бъде унищожена по-бързо от човешките ресурси и индустриалната база на Русия“, обясни Дептула.

          Освен това не само пробивите са важни за фронта, но и издръжливостта, индустриалният потенциал и политическата воля. Междувременно, на руското бойно поле днес виждаме изтощение без инерция, загуби без предимство и насилие без решение. Междувременно, волята на Украйна е без съмнение. Основната несигурност се крие именно в решимостта на Запада.

          „Путин се бори не само за територия. Той се бори за политическото си оцеляване“, отбелязва експертът. „Като представи инвазията като екзистенциална за Русия, той я направи екзистенциална и за себе си“.

          Следователно, днес Русия не е бъдещ победител за света. Това е режим, който плаща с животи, надявайки се да се възползва или от западната умора, или от икономическите изкушения. В този случай наративът също има значение – този на Путин е именно за неизбежността на победата. Но без сила този наратив е просто пропаганда.

          „Уязвимостта на Русия е реална. Човешкият ѝ капитал е изчерпан. Икономиката ѝ е все по-милитаризирана и крехка. Санкциите ограничават достъпа до технологии и капитал. А стратегията ѝ зависи от убеждението, че родината ѝ и инфраструктурата, която поддържа войната, остават до голяма степен имунизирани срещу значителни последици“, пише Дептула. „Докато САЩ и европейските съюзници не предоставят на Украйна средствата наистина да се противопостави на това, Москва може да поддържа илюзията за устойчивост“.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в Донбас

          Христо Иванов -
          Ден по-рано бяха регистрирани успехи на руските сили близо до село Бересток.
          Война

          Европейските разузнавателни служби не вярват в постигането на мир между Украйна и Русия през 2026 година

          Христо Иванов -
          Европейците смятат, че Русия не преговаря искрено за мир.
          Свят

          Военни кораби на Русия и Китай усложняват плановете на САЩ по отношение на Иран

          Христо Иванов -
          Маневрите биха могли да усложнят плановете на САЩ по отношение на Иран, въпреки че не представляват пряка военна заплаха.
          Вашият коментар
