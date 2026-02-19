НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ГЕРБ свиква отчетно-изборно събрание през март

          Очакват се промени в ръководството, Борисов остава начело

          19 февруари 2026 | 08:29 870
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Отчетно-изборно национално събрание на ГЕРБ свиква партията в самото начало на предизборната кампания. Това става ясно от обява на ГЕРБ, публикувана в днешните вестници. Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе на 22 март в София. И предварителният му дневен ред включва избор на нови ръководни органи на партията, включително и председател. Този избор в ГЕРБ обаче е формален и на поста отново ще бъде избран Бойко Борисов.

          - Реклама -
            
            
          „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба „Мяра“: Радев със солидна преднина пред ГЕРБ, две партии са на ръба

          Със сигурност обаче ще има смени както в Изпълнителната комисия на ГЕРБ, така и сред зам.-председателите на партията.

          По устав националните събрания на ГЕРБ се свикват на всеки четири години. Предното бе през 2022 година.

          В момента зам.-председатели на ГЕРБ са Томислав Дончев и Даниел Митов. В Изпълнителната комисия пък влизат Живко Тодоров, Тодор Тодоров, Цвета Караянчева, Йорданка Фандъкова, Димитър Николов, Деница Сачева, Иван Тотев, Илтер Бейзатов, Костадин Ангелов, Тодор Кръстев и Делян Добрев.

          Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ Цветанов: Добрев няма да е в листите, Борисов е виновен за ерозията на ГЕРБ

          Само преди дни в медиите се появиха информации, че Делян Добрев напуска политиката и ГЕРБ, като дори се говореше и за конфликт между него и председателя Бойко Борисов. Впоследствие обаче Добрев обяви, че остава в ГЕРБ, а слуховете за неговата смърт били преувеличени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП въвежда временен ПИК при загубен код

          Десислава Димитрова -
          От НАП уведомяват, че потребители, които имат издаден ПИК, но са го забравили или изгубили, могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов.
          Общество

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Дамяна Караджова -
          Електрозахранването е възстановено, продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места
          Политика

          Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

          Росица Николаева -
          Протестът искаше такъв кабинет, няма как изцяло да се избяга от политическите кадри
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions