ГЕРБ свиква отчетно-изборно събрание през март

Отчетно-изборно национално събрание на ГЕРБ свиква партията в самото начало на предизборната кампания. Това става ясно от обява на ГЕРБ, публикувана в днешните вестници. Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе на 22 март в София. И предварителният му дневен ред включва избор на нови ръководни органи на партията, включително и председател. Този избор в ГЕРБ обаче е формален и на поста отново ще бъде избран Бойко Борисов.

Със сигурност обаче ще има смени както в Изпълнителната комисия на ГЕРБ, така и сред зам.-председателите на партията.

По устав националните събрания на ГЕРБ се свикват на всеки четири години. Предното бе през 2022 година.

В момента зам.-председатели на ГЕРБ са Томислав Дончев и Даниел Митов. В Изпълнителната комисия пък влизат Живко Тодоров, Тодор Тодоров, Цвета Караянчева, Йорданка Фандъкова, Димитър Николов, Деница Сачева, Иван Тотев, Илтер Бейзатов, Костадин Ангелов, Тодор Кръстев и Делян Добрев.

Само преди дни в медиите се появиха информации, че Делян Добрев напуска политиката и ГЕРБ, като дори се говореше и за конфликт между него и председателя Бойко Борисов. Впоследствие обаче Добрев обяви, че остава в ГЕРБ, а слуховете за неговата смърт били преувеличени.