          Германският гигант „МД Електроник“ затваря завода си във Враца, съкращават работниците

          Заводът във Враца отвори врати през 2020 г. с инвестиция от над 21.5 млн. лева

          19 февруари 2026 | 16:17
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Германският производител на авточасти „МД Електроник“ преустановява дейността на производствената си база във Враца, съобщи BulNews. Решението за затварянето е било обявено лично от собствениците на компанията, които са се срещнали със служителите в понеделник.

          Дружеството стартира процедура по масови уволнения, които ще се извършват поетапно. Първи ще бъдат освободени работниците от други населени места, а след това и местните жители. Трудовите договори ще бъдат прекратени по чл. 328 от Кодекса на труда, което гарантира на персонала право на обезщетения от бюрото по труда.

          Част от екипа ще остане на работа до края на юни, за да бъдат изпълнени текущите поръчки и проекти. До този момент служителите ще получават заплатите си, а при освобождаването им е предвидено и допълнително възнаграждение.

          Заводът във Враца отвори врати през 2020 г. с инвестиция от над 21.5 млн. лева. В пика на дейността си предприятието осигуряваше работа на над 700 души и беше сочено като ключово за региона.

          Според работещи в базата напрежението се е покачило още през декември, когато са били освободени над 180 души. Служителите твърдят, че успоредно с това е започнало демонтиране и изнасяне на техника и машини, въпреки уверенията на ръководството за стабилност.

          Затварянето на завода съвпада с по-широка криза в автомобилната индустрия в Европа. Намалените поръчки, преходът към електромобили и конкуренцията от Азия принуждават редица компании да преструктурират дейността си. Сред факторите за изтегляне на производства се посочват и нарастващите разходи за труд в България.

