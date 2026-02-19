НА ЖИВО
          Гласове: Вицепремиерът Стоил Цицелков е осъждан за шофиране с алкохол и опит за бягство

          19 февруари 2026 | 19:41
          Снимка: Силвия Великова чрез БНР
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Вицепремиерът, отговарящ за честните избори, Стоил Цицелков е признат за виновен от две съдебни инстанции за шофиране след употреба на алкохол. Това съобщава изданието „Гласове“, като се позовава на Решение № 1078 на Софийския градски съд (СГС) от 28 октомври 2015 г., с което медията разполага.

          Случаят датира от ранните часове на 8 май 2011 г., когато полицейски екип спира Цицелков за проверка в центъра на София. Дрегерът е отчел 1,57 промила алкохол. В мотивите към съдебния акт е записано, че шофьорът е оказал съпротива и е направил опит да избяга. Това е наложило униформените да използват физическа сила, за да го отведат за кръвна проба в Първа градска болница.

          През септември 2014 г. Софийският районен съд налага на Цицелков наказание „пробация“ за срок от шест месеца. По-късно тричленен състав на СГС потвърждава присъдата и постановява лишаване от право да управлява моторно превозно средство за една година. Магистратите са отчели като смекчаващи обстоятелства младата възраст на подсъдимия и чистото му съдебно минало към онзи момент.

          По делото е приложена справка, според която към датата на провинението Цицелков вече е имал десет административни акта за нарушения на Закона за движение по пътищата.

          „Гласове“ допълва, че според информация от полицейските регистри вицепремиерът има и две задържания за притежание на марихуана. Служебният вътрешен министър Емил Дечев е отклонил журналистически въпроси по темата. До момента от Министерския съвет и от самия Стоил Цицелков няма официален коментар по изнесените данни.

