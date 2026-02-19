Илияна Йотова: „Апостолът на свободата обърна времето, за да се въздигне България“

Президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян и народни представители участваха във възпоменателната церемония в София по повод 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.
Държавните представители и десетки граждани поднесоха венци и цветя пред Паметника на Апостола на свободата, където се събраха множество хора, за да отдадат почит на делото му.
В словото си президентът подчерта значението на деня, който нарече „ден на безсмъртието и вечния идеал за достойна и справедлива България“.
Тя отбеляза, че в своята борба Левски не е бил сам, а зад него са застанали хиляди сънародници. По думите ѝ Българското възраждане е научило народа ни, че напредъкът е възможен само чрез единство, сила и воля.
Президентът изтъкна, че днес се внушава, че всеки трябва да бъде сам за себе си и че националните добродетели са отживелица, но според нея устоите на българския дух са здрави и непреклонни.
Йотова акцентира, че не е важно на чия страна си, а да бъдеш на страната на правдата.
По-рано през деня председателят на парламента и депутати присъстваха на панихида в храм „Света София“, отслужена от Негово Светейшество Даниил, Патриарх български и Софийски митрополит, след което се включиха в литийно шествие до паметника на Левски.
Годишнината от гибелта на Апостола се отбелязва с панихиди, шествия и възпоменателни прояви в София и в страната.