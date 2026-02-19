НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Начало България Общество

          Илияна Йотова: „Апостолът на свободата обърна времето, за да се въздигне България“

          София отбеляза 153 години от гибелта на Васил Левски с церемония пред паметника му

          19 февруари 2026 | 18:52
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян и народни представители участваха във възпоменателната церемония в София по повод 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.

          Държавните представители и десетки граждани поднесоха венци и цветя пред Паметника на Апостола на свободата, където се събраха множество хора, за да отдадат почит на делото му.

          България отдава почит на Васил Левски (ОБОБЩЕНИЕ) България отдава почит на Васил Левски (ОБОБЩЕНИЕ)

          В словото си президентът подчерта значението на деня, който нарече „ден на безсмъртието и вечния идеал за достойна и справедлива България“.

          „Апостолът на Свободата обърна времето, за да се въздигне България“,

          заяви Илияна Йотова.

          Тя отбеляза, че в своята борба Левски не е бил сам, а зад него са застанали хиляди сънародници. По думите ѝ Българското възраждане е научило народа ни, че напредъкът е възможен само чрез единство, сила и воля.

          Президентът изтъкна, че днес се внушава, че всеки трябва да бъде сам за себе си и че националните добродетели са отживелица, но според нея устоите на българския дух са здрави и непреклонни.

          „Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз“,

          каза тя, подчертавайки необходимостта обществото да гледа в една посока и да следва обща цел.

          Йотова акцентира, че не е важно на чия страна си, а да бъдеш на страната на правдата.

          Радев на паметника на Левски: Далеч сме от него Радев на паметника на Левски: Далеч сме от него

          По-рано през деня председателят на парламента и депутати присъстваха на панихида в храм „Света София“, отслужена от Негово Светейшество Даниил, Патриарх български и Софийски митрополит, след което се включиха в литийно шествие до паметника на Левски.

          Годишнината от гибелта на Апостола се отбелязва с панихиди, шествия и възпоменателни прояви в София и в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
