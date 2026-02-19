Исторически прецедент във Великобритания: жена оглави държавната администрация

Британският министър-председател Киър Стармър назначи Антония Ромео за началник на своята канцелария, като по този начин тя стана първата жена, която заема най-високата длъжност в държавната администрация, предаде „Ройтерс“.

На Ромео е възложена задачата да осъществява програмата на правителството за реформи. Тя наследява поста от Крис Уормолд, който стана третият член на кабинета на Стармър. Той бе принуден да подаде оставка след разкритите връзки на бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Ромео е работила в няколко министерства, като за последно е заемала длъжността постоянен секретар в Министерството на вътрешните работи. Премиерът Киър Стармър посочи, че тя има невероятни качества като държавен служител и че е впечатлен от нейния професионализъм и целеустременост.

„Антония показа, че тя е правилният човек, който да подтикне правителството към реформи“, допълни Стармър.

Назначението ѝ идва на фона на информация на „Би Би Си“, според която по-рано тази седмица Ромео е била обвинявана в тормоз от няколко души, докато е била старши дипломат в Ню Йорк. Говорител на министър-председателя уточни, че преди назначението ѝ е било подадено още едно оплакване преди девет години, но твърденията са били отхвърлени поради липса на основания.

Антония Ромео, която става държавен служител през 2000 г. като икономист, е била генерален консул в Ню Йорк и специален пратеник в американски технологични компании. Тя е заемала поста постоянен секретар в Министерството на правосъдието, както и същата длъжност в Министерството на международната търговия.