      четвъртък, 19.02.26
          Иван Христанов: Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън

          19 февруари 2026 | 18:14 4560
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Служебният кабинет няма да прави разлика в отговорностите си спрямо редовно правителство и ще работи за възстановяване на доверието в институциите. Това заяви служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в предаването „Делници“ по Евроком.

          Той обяви началото на пълен преглед на назначенията и разходването на средства в сектора през последната година.

          Служебният кабинет „Гюров" пое властта: Нови министри със заявка за бързи действия и приемственост (ОБОБЩЕНИЕ)

          По думите му предстоят проверки на обществени поръчки за стотици милиони, както и на търгове за държавни активи. Христанов отбеляза, че съществуват данни за източване на държавния бюджет чрез схеми с пасища, субсидии и държавни помощи. Той посочи, че през изминалата година ведомството е разпределило 5 милиарда лева, като изрази съмнение, че конкретни агенции са функционирали като „касички“ за определени кръгове.

          Експерти за заявките на Андрей Гюров: бюджетна дисциплина, рискове и стабилност

          Министърът подчерта, че целта на ревизията е средствата да бъдат пренасочени към реалните земеделски производители. Амбицията на новия екип е България да възстанови позициите си на водещ износител на плодове и зеленчуци в Европа, вместо да разчита на внос. Христанов обобщи приоритетите си с формулировката: „Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън“.

          Според него в системата има напрежение от предстоящите проверки, като конкретно визира Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и държавни предприятия с големи бюджети. Христанов призова всеки производител, мандра или търговски обект, подложен на натиск, да подава сигнали директно към него чрез профила му във Facebook. През следващата седмица ще бъде създаден и специален екип за ускорена обработка на подобни сигнали.

