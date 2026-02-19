Изслушват Жечо Станков заради АЕЦ „Козлодуй“

В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ и председателят на Агенцията за ядрено регулиране.

Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.

Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаване на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози.

Вносител на искането за изслушване е „Възраждане“, пояснява БНТ.