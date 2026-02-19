НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Изслушват Жечо Станков заради АЕЦ „Козлодуй“

          Депутатите търсят отговори за оборудването и евентуални нарушения

          19 февруари 2026 | 08:12 530
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

          - Реклама -
            
            

          Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ и председателят на Агенцията за ядрено регулиране.

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян

          Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.

          Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаване на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози.

          КЗК образува производства срещу МВР и АЕЦ „Козлодуй“ заради обществени поръчки КЗК образува производства срещу МВР и АЕЦ „Козлодуй“ заради обществени поръчки

          Вносител на искането за изслушване е „Възраждане“, пояснява БНТ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП въвежда временен ПИК при загубен код

          Десислава Димитрова -
          От НАП уведомяват, че потребители, които имат издаден ПИК, но са го забравили или изгубили, могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов.
          Общество

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Дамяна Караджова -
          Електрозахранването е възстановено, продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места
          Политика

          Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

          Росица Николаева -
          Протестът искаше такъв кабинет, няма как изцяло да се избяга от политическите кадри
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions