НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йордан Тодоров: АЕЦ „Козлодуй“ трупа милиони загуби заради части без лиценз

          19 февруари 2026 | 19:05 1307
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Служебното правителство положи клетва пред Народното събрание в присъствието на Илияна Йотова. Непосредствено преди встъпването в длъжност, досегашният премиер Росен Желязков е освободил всички свои заместник-министри, стана ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

          - Реклама -
            
            

          В студиото на предаването депутатът от „Възраждане“ Йордан Тодоров алармира за сериозни технически проблеми в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. Той съобщи, че предстои трето поредно спиране на мощността в рамките на два месеца. Според него причината е късане на предпазни мембранни клапани в турбинната част, което се дължи на използването на „самоделни компоненти“ без лиценз от завода производител.

          Изслушват Жечо Станков заради АЕЦ „Козлодуй“ Изслушват Жечо Станков заради АЕЦ „Козлодуй“

          Тодоров изчисли финансовите щети за икономиката на между 120 и 130 милиона лева към края на януари, като прогнозира сумата да надхвърли 150 милиона. Народният представител заяви, че е подал сигнал до прокуратурата и ДАНС за извършване на проверка заради съмнения за злоупотреби и нарушаване на наредбите за ядрена безопасност.

          Депутатът отчете като успех освобождаването на български гражданин от затвор в Ню Йорк. По думите му парламентарната група на „Възраждане“ е събрала 150 000 долара за адвокатския хонорар на сънародника ни, тъй като държавните институции не са оказали съдействие. Тодоров уточни, че обвиненията срещу българина са били недоказани.

          Трайчо Трайков е предложен за служебен министър на енергетиĸата Трайчо Трайков е предложен за служебен министър на енергетиĸата

          По отношение на новия служебен кабинет народният представител изрази остра критика, определяйки го като съставен от „мумии на прехода“ и представители на неправителствени организации. Той постави под съмнение способността на правителството да гарантира честността на изборите.

          Йордан Тодоров отрече твърденията, че партията му е гласувала за запазване на държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според него това е дезинформация от страна на ПП-ДБ, а гласуването в пленарната зала е касаело единствено процедурата по закриване на заседанието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Кристиян Достинов: Поп Кръстьо не е предал Левски, а вътрешни съперници

          Екип Евроком -
          Историкът оспори наложената версия за предателството. Той посочи, че съпругата на Любен Каравелов е изиграла роля в насочването на обвиненията към поп Кръстьо през 1902 година.
          Политика

          Гласове: Вицепремиерът Стоил Цицелков е осъждан за шофиране с алкохол и опит за бягство

          Екип Евроком -
          По делото е приложена справка, според която към датата на провинението Цицелков вече е имал десет административни акта за нарушения на Закона за движение по пътищата.
          Политика

          Зорница Илиева: Очаква ни грозна кампания, лидери отсъстваха на годишнината от обесването на Левски

          Екип Евроком -
          В рамките на разговора водещият съобщи актуална информация, че САЩ отпускат 10 милиарда долара за новия „Съвет за мира“ и ще продължат финансирането на ООН.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions