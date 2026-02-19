Служебното правителство положи клетва пред Народното събрание в присъствието на Илияна Йотова. Непосредствено преди встъпването в длъжност, досегашният премиер Росен Желязков е освободил всички свои заместник-министри, стана ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

В студиото на предаването депутатът от „Възраждане“ Йордан Тодоров алармира за сериозни технически проблеми в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. Той съобщи, че предстои трето поредно спиране на мощността в рамките на два месеца. Според него причината е късане на предпазни мембранни клапани в турбинната част, което се дължи на използването на „самоделни компоненти“ без лиценз от завода производител.

Тодоров изчисли финансовите щети за икономиката на между 120 и 130 милиона лева към края на януари, като прогнозира сумата да надхвърли 150 милиона. Народният представител заяви, че е подал сигнал до прокуратурата и ДАНС за извършване на проверка заради съмнения за злоупотреби и нарушаване на наредбите за ядрена безопасност.

Депутатът отчете като успех освобождаването на български гражданин от затвор в Ню Йорк. По думите му парламентарната група на „Възраждане“ е събрала 150 000 долара за адвокатския хонорар на сънародника ни, тъй като държавните институции не са оказали съдействие. Тодоров уточни, че обвиненията срещу българина са били недоказани.

По отношение на новия служебен кабинет народният представител изрази остра критика, определяйки го като съставен от „мумии на прехода“ и представители на неправителствени организации. Той постави под съмнение способността на правителството да гарантира честността на изборите.

Йордан Тодоров отрече твърденията, че партията му е гласувала за запазване на държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според него това е дезинформация от страна на ПП-ДБ, а гласуването в пленарната зала е касаело единствено процедурата по закриване на заседанието.