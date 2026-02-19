НА ЖИВО
          Кабинетът „Гюров“ встъпва в длъжност с клетва в Народното събрание

          Президентът Илияна Йотова ще издаде укази за назначаването на правителството и насрочването на изборите на 19 април

          19 февруари 2026 | 07:21
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Очаква се новият служебен премиер Андрей Гюров и кабинетът му да положат клетва в Народното събрание. Церемонията ще се състои в присъствието на народните представители и президента Илияна Йотова.

          В сряда Гюров представи състава на служебното правителство пред държавния глава. В новия кабинет са предвидени трима вицепремиери – по европейските средства Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов и вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков.

          Андрей Гюров представя състава на служебния кабинет пред президента

          За министър на вътрешните работи е посочен Емил Дечев, за министър на финансите – Георги Клисурски, а за министър на външните работи – Надежда Нейнски.

          Очаква се Илияна Йотова да издаде два указа – с първия да назначи служебното правителство, а с втория да насрочи изборите за нов парламент, които ще се проведат на 19 април.

          След полагането на клетва в Народното събрание ще се състои и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.

