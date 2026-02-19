НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Каква е пътната обстановка в Бургаско след снеговалежите?

          Днес всички пътища и проходи са отворени и проходими при зимни условия

          19 февруари 2026 | 09:45 350
          Дамяна Караджова
          Заради силни снегонавявания, намалена видимост и закъсали автомобили автомагистрала „Тракия“ в участъка между Бургас и Зимница беше временно затворена за движение през вчерашния ден. Ограничения бяха въведени и на други пътни артерии поради влошената зимна обстановка.

          Няколко населени места в област Бургас останаха без ток и вода, а в част от общините вчерашният ден беше обявен за неучебен.

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Директорът на Областното пътно управление в Бургас инж. Митко Порязов обясни:

          „Актуалната пътна обстановка е нормална към този момент. Нямаме затворени участъци, всички пътища са преходими при зимни условия“.

          По думите му всички проходи са отворени и проходими при зимни условия за всички пътни превозни средства.

          Участъкът от автомагистрала „Тракия“ между Бургас и Зимница беше временно затворен именно заради тежките зимни условия, но към момента движението е възстановено, а обстановката в региона се е нормализирала.

