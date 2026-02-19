НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Какви са причините България да е втора в ЕС по жертви на пътя през 2024 г.

          Експертът по пътна безопасност Алекси Кесяков очерта основните проблеми и необходимите мерки

          19 февруари 2026 | 17:26 531
          Снимка: Диана Русинова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          България е на второ място в Европа по жертви на пътищата през 2024 година, сочат данни на Европейската комисия. През въпросната година у нас са регистрирани 74 смъртни случая на 1 милион души. Изпреварва ни единствено Румъния със 78 жертви на милион души, докато страната с най-нисък брой е Швеция20 смъртни случая на 1 милион души. Според Комисията това налага допълнителни усилия на национално равнище. Темата коментира експертът по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков в ефира на NOVA NEWS.

          - Реклама -
            
            
          Тежка катастрофа във Видинско отне живота на 5-годишно дете Тежка катастрофа във Видинско отне живота на 5-годишно дете

          По думите му, ако искаме статистиката да не бъде такава, е необходимо да се работи системно. Пътната инфраструктура трябва да бъде подобрена, което изисква големи инвестиции, посочи Кесяков. Автомобилният парк у нас носи значително по-висока опасност спрямо други държави. Значение има и медицинската помощ за намаляване на трагичните случаи, допълни бившият директор на КАТ.

          Той акцентира и върху поведението на участниците в движението, необходимостта от добро възпитание и ценностна система, както и върху обучението на децата от ранна възраст и отговорното отношение на възрастните.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Столична община спря търга за къщата на Иван Евстратиев Гешов

          Десислава Димитрова -
          Публичната продан на емблематичната къща на Иван Евстратиев Гешов беше спряна, след като Столичната община подаде жалба срещу действията на частния съдебен изпълнител.
          Social

          Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико

          Катя Илиева -
          По спомени на очевидеца, е възможно починалият да е бил психически нестабилен, съдейки по поведението му на живо и в социалните мрежи
          Политика

          Недялко Недялков публикува присъда срещу Стоил Цицелков и поиска оставки

          Дамяна Караджова -
          Той публикува снимки на съдебни страници и твърди, че СГС през 2015 г. е потвърдил присъда срещу Стоил Цицелков
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions