Какви са причините България да е втора в ЕС по жертви на пътя през 2024 г.

България е на второ място в Европа по жертви на пътищата през 2024 година, сочат данни на Европейската комисия. През въпросната година у нас са регистрирани 74 смъртни случая на 1 милион души. Изпреварва ни единствено Румъния със 78 жертви на милион души, докато страната с най-нисък брой е Швеция – 20 смъртни случая на 1 милион души. Според Комисията това налага допълнителни усилия на национално равнище. Темата коментира експертът по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков в ефира на NOVA NEWS.

По думите му, ако искаме статистиката да не бъде такава, е необходимо да се работи системно. Пътната инфраструктура трябва да бъде подобрена, което изисква големи инвестиции, посочи Кесяков. Автомобилният парк у нас носи значително по-висока опасност спрямо други държави. Значение има и медицинската помощ за намаляване на трагичните случаи, допълни бившият директор на КАТ.

Той акцентира и върху поведението на участниците в движението, необходимостта от добро възпитание и ценностна система, както и върху обучението на децата от ранна възраст и отговорното отношение на възрастните.