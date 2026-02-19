НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Калин Стоянов: Кабинетът „Йотова-Сорос-Петрохан“ и ПП-ДБ опитват да прикрият педофилски скандал

          Според него оръжията на групата са издадени по времето на Бойко Рашков

          19 февруари 2026 | 09:58 8921
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Депутатът от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов обвини представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и служебния кабинет в опит за прикриване на педофилски скандал около хижа „Петрохан“. В публикация в профила си във Facebook бившият вътрешен министър отрече да е неглижирал сигнали срещу групата на Ивайло Калушев докато е ръководил ГДБОП.

          - Реклама -
            
            

          Стоянов заяви, че сигналът от 2022 г. не му е бил докладван и призова настоящия директор на отдел „Киберпрестъпност“ да потвърди това обстоятелство. Според него прекратяването на преписката тогава е дело на служители, близки до ръководството на МВР по времето на министрите Иван Демерджиев и Петър Тодоров. Темата за действията на службите бе повдигната по-рано, когато стана ясно, че от ГДБОП са разпитвали свидетел в градинка, а не в сградата на МВР, по времето, когато Стоянов е оглавявал дирекцията.

          По отношение на оръжията, с които бяха открити телата на шестимата загинали, народният представител прехвърли отговорността към Бойко Рашков. По думите му разрешителните са издадени от началника на Районното управление в Монтана в периода, когато Рашков е бил министър на вътрешните работи.

          Калин Стоянов атакува задочно кмета на София Васил Терзиев и бившия екоминистър Борислав Сандов за легитимирането на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Доклад на вътрешното ведомство вече установи, че Васил Терзиев е съдействал на „рейнджърите“ от Петрохан пред Гранична полиция в края на 2023 г. Според Стоянов представители на ПП-ДБ са посещавали хижата и са финансирали структурата въпреки съмненията за злоупотреби.

          Случаят придоби широка гласност след откриването на телата на Ивайло Калушев и още петима души в района на хижата и връх Околчица. Психологът Росен Йорданов определи Калушев като професионален прелъстител и педофил, който е манипулирал последователите си. Разследването включва данни за сексуални посегателства, като по казуса са проведени над 30 разпита, разкриващи жертви сред деца на 10–11 години.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Петър Берон: Пещерняците не се самоубиват

          Росица Николаева -
          Той разказва, че познава Яни Макулев - бащата на 15-годишното момче Александър
          Инциденти

          Мащабна спасителна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист

          Пола Жекова -
          Спасители претърсват района при тежки зимни условия, използват дрон и специализирана техника
          Политика

          Смяната на караула: Служебният кабинет поема властта (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Кабинетът "Гюров" поема властта
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions