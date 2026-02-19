Депутатът от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов обвини представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и служебния кабинет в опит за прикриване на педофилски скандал около хижа „Петрохан“. В публикация в профила си във Facebook бившият вътрешен министър отрече да е неглижирал сигнали срещу групата на Ивайло Калушев докато е ръководил ГДБОП.

Стоянов заяви, че сигналът от 2022 г. не му е бил докладван и призова настоящия директор на отдел „Киберпрестъпност“ да потвърди това обстоятелство. Според него прекратяването на преписката тогава е дело на служители, близки до ръководството на МВР по времето на министрите Иван Демерджиев и Петър Тодоров. Темата за действията на службите бе повдигната по-рано, когато стана ясно, че от ГДБОП са разпитвали свидетел в градинка, а не в сградата на МВР, по времето, когато Стоянов е оглавявал дирекцията.

По отношение на оръжията, с които бяха открити телата на шестимата загинали, народният представител прехвърли отговорността към Бойко Рашков. По думите му разрешителните са издадени от началника на Районното управление в Монтана в периода, когато Рашков е бил министър на вътрешните работи.

Калин Стоянов атакува задочно кмета на София Васил Терзиев и бившия екоминистър Борислав Сандов за легитимирането на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Доклад на вътрешното ведомство вече установи, че Васил Терзиев е съдействал на „рейнджърите“ от Петрохан пред Гранична полиция в края на 2023 г. Според Стоянов представители на ПП-ДБ са посещавали хижата и са финансирали структурата въпреки съмненията за злоупотреби.

Случаят придоби широка гласност след откриването на телата на Ивайло Калушев и още петима души в района на хижата и връх Околчица. Психологът Росен Йорданов определи Калушев като професионален прелъстител и педофил, който е манипулирал последователите си. Разследването включва данни за сексуални посегателства, като по казуса са проведени над 30 разпита, разкриващи жертви сред деца на 10–11 години.