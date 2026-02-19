Кацарчев: Законова колизия блокира 5% увеличение на заплатите

Голяма част от ръководителите на институции се въздържат да подпишат договорите за 5-процентно увеличение на заплатите, тъй като са изправени пред противоречие между два действащи закона. Това заяви в ефира на Нова нюз главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

По думите му едната нормативна уредба задължава работодателите да повишат възнагражденията, докато удължителният закон за бюджета поставя таван на разходите, което на практика блокира изпълнението на увеличението. Така се стига до ситуация, в която „се получава едно нищо“.

Кацарчев посочи, че ако дадена институция реши да увеличи заплатите, ще трябва да търси указания от Министерството на финансите и Сметната палата, тъй като се налага едновременно спазване на изискването за повишение и на ограниченията по бюджета.

Според него служебният кабинет на Андрей Гюров по-скоро няма да изготви нов проектобюджет, а ще внесе нов удължителен закон, който да продължи действието на настоящия.

Икономистът критикува и поведението на депутатите, които по думите му отказват да се занимават с бюджета заради оставката на правителството и парламента, но същевременно разглеждат пенсионната реформа. Междувременно, добави той, инфлацията продължава, цените растат, а заплатите остават замразени.

Кацарчев предупреди, че ако държавата остане без редовен бюджет и през следващите три месеца, това няма да има положителен ефект.

По отношение на служебния кабинет той отбеляза, че не очаква значителни промени, тъй като става въпрос за временна власт. Според него ключово ще бъде дали министрите ще успеят да работят като екип и да продължат социалния диалог.

„С колективния трудов договор сме доникъде, с минималната работна заплата сме доникъде, а времето си минава“, подчерта Кацарчев.

Той изрази несъгласие и с приетите промени в пенсионната система, тъй като според него те прехвърлят цялата отговорност върху осигуреното лице и предвиждат високи удръжки и такси.

По негово мнение в следващия парламент едва ли ще има желание за нова реформа на пенсионната система, като евентуални промени могат да се очакват след няколко години, но не и в краткосрочен план.