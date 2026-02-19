Кая Калас иска изтегляне на руските войски, репарации и демократизация от Русия за край на войната в Украйна

Върховният представител на Европейския съюз за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас разпространи документ сред страните от ЕС, съдържащ искания към Русия относно края на войната в Украйна, предава Радио „Свобода“.

„Исканията включват намаляване на броя на руските войски и изтеглянето им от съседните страни, плащания на репарации и необходимостта от демократизация на обществото“.

В документа се посочва, че мирът в Украйна не може да бъде постигнат „без участието на ЕС на масата за преговори и без да се вземат предвид ключовите интереси на ЕС“.

Изданието, позовавайки се на европейски дипломати, пише, че това е много „максималистичен поглед на ЕС“ за „това, което Русия трябва да направи, преди да изпрати какъвто и да е пратеник там“.

И така, документът на Калас съдържа следните искания към Русия:

• Ако Украйна ограничи броя на войските си или дори ги изтегли от някои райони, тогава Русия трябва да направи същото.

• В него се изисква също така да няма юридическо признаване на окупираните украински територии и тези територии да бъдат демилитаризирани.

• искане „Русия да прекрати дезинформационните кампании, саботажа, кибератаките, нарушенията на въздушното пространство и намесата в изборите на европейска територия и в съседните страни“.

• липса на ядрени оръжия в Беларус

• забрана за руско военно присъствие и разполагане в Беларус, Украйна, Република Молдова, Грузия и Армения.

• липса на обща амнистия за военни престъпления, липса на достъп за международни следователи до местата на предполагаеми военни престъпления

• премахване на правилото, че руското национално законодателство има предимство пред международните договори

• Русия трябва да плати за щетите, нанесени на Украйна, както и за щетите, нанесени на европейски държави и европейски компании, и за щетите върху околната среда.

• ЕС също така призовава за „свободни и честни избори с международен надзор, освобождаване на всички политически затворници, връщане на депортираните цивилни и деца, свобода на медиите, отмяна на закона за чуждестранните агенти, край на „историческа фалшификация и други закони, криминализиращи несъгласието и делегитимиращи независимите медии и гражданското общество“, и пълно сътрудничество при разследването на смъртта на Навални и Немцов“.

Документът ще бъде обсъден от посланиците на ЕС на 17 февруари, както и на среща на външните министри на ЕС в Брюксел на 23 февруари.