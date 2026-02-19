НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кирил Дмитриев: САЩ ще отменят санкциите срещу Русия

          19 февруари 2026 | 09:43 631
          Кирил Дмитриев
          Кирил Дмитриев
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Кирил Дмитриев, преговарящият на Кремъл с пратеници от администрацията на Доналд Тръмп, заяви, че САЩ ще отменят санкциите срещу Русия поради доходоносни съвместни проекти и значителни загуби, понесени от американските компании.

          - Реклама -
            
            

          „САЩ в крайна сметка ще отменят санкциите, защото санкциите срещу Русия са стрували на американските компании повече от 300 милиарда долара. Отмяната на санкциите срещу Русия е в интерес на САЩ“, пише той в X.

          Дмитриев уточни, че портфолиото от потенциални руско-американски проекти надхвърля 14 трилиона долара.

          Той коментира публикация в британското списание The Economist за предполагаемото предложение на Русия към американските си партньори за сделка за 12 трилиона долара в замяна на отмяна на санкциите.

          The Economist, позовавайки се на свои източници, твърди, че по време на преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна Кремъл е предложил на хора, близки до семейство Тръмп, дялове в руски енергийни активи в замяна на отмяната на американските санкции. По-специално, доверени служители на Белия дом може да участват в проекти, свързани с производството на арктически петрол и газ, находища на редкоземни метали, изграждането на център за данни с ядрена енергия и изграждането на тунел под Беринговия проток.

          Според източниците на изданието, преди срещата на руския лидер Владимир Путин с Тръмп в Аляска миналия август, е била подготвена меморандум за руския Съвет за сигурност, обясняващ как да се представи „най-голямата икономическа сделка“ между Москва и Вашингтон на американския президент. Документът описва Русия като „съкровищница на арктически и северни ресурси“, които „десетки суверенни и частни фондове от Съединените щати и други в момента неприятелски настроени страни“ уж биха се втурнали да разработват. „Всички ще спечелят много пари“, отбелязва меморандумът, а „президентите Путин и Тръмп потенциално биха могли да спечелят Нобелови награди“.

          В същото време, както пише The Economist, пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер – са най-развълнувани от възможността да получат дялове в мегапроекти, които биха могли да променят световните стокови пазари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

          Христо Иванов -
          САЩ също искат край на мисията в Косово и отказ за участие на съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха.
          Свят

          Западни медии: Тръмп може да нареди удари срещу Иран в близките дни

          Дамяна Караджова -
          Американският президент е получил варианти за мащабна кампания – от ограничени атаки до удари срещу ръководството на режима
          ИТ

          Сам Олтман: Светът се нуждае от спешна регулация на изкуствения интелект по модела на ядрената енергетика

          Пола Жекова -
          Шефът на OpenAI предлага международен орган по модела на МААЕ, който да координира развитието на технологиите
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions