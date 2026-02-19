Кирил Дмитриев, преговарящият на Кремъл с пратеници от администрацията на Доналд Тръмп, заяви, че САЩ ще отменят санкциите срещу Русия поради доходоносни съвместни проекти и значителни загуби, понесени от американските компании.

„САЩ в крайна сметка ще отменят санкциите, защото санкциите срещу Русия са стрували на американските компании повече от 300 милиарда долара. Отмяната на санкциите срещу Русия е в интерес на САЩ“, пише той в X.

Дмитриев уточни, че портфолиото от потенциални руско-американски проекти надхвърля 14 трилиона долара.

Той коментира публикация в британското списание The Economist за предполагаемото предложение на Русия към американските си партньори за сделка за 12 трилиона долара в замяна на отмяна на санкциите.

The Economist, позовавайки се на свои източници, твърди, че по време на преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна Кремъл е предложил на хора, близки до семейство Тръмп, дялове в руски енергийни активи в замяна на отмяната на американските санкции. По-специално, доверени служители на Белия дом може да участват в проекти, свързани с производството на арктически петрол и газ, находища на редкоземни метали, изграждането на център за данни с ядрена енергия и изграждането на тунел под Беринговия проток.

Според източниците на изданието, преди срещата на руския лидер Владимир Путин с Тръмп в Аляска миналия август, е била подготвена меморандум за руския Съвет за сигурност, обясняващ как да се представи „най-голямата икономическа сделка“ между Москва и Вашингтон на американския президент. Документът описва Русия като „съкровищница на арктически и северни ресурси“, които „десетки суверенни и частни фондове от Съединените щати и други в момента неприятелски настроени страни“ уж биха се втурнали да разработват. „Всички ще спечелят много пари“, отбелязва меморандумът, а „президентите Путин и Тръмп потенциално биха могли да спечелят Нобелови награди“.

В същото време, както пише The Economist, пратениците на Тръмп – Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер – са най-развълнувани от възможността да получат дялове в мегапроекти, които биха могли да променят световните стокови пазари.