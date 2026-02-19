Кирил Петков се яви по делото си срещу Делян Пеевски, иска 5000 лв.

Софийският районен съд разглежда гражданското дело, заведено от Кирил Петков срещу председателя на ДПС – Ново начало Делян Пеевски. Искът е на стойност 5000 лева. Петков се яви лично в съдебната зала.

- Реклама -

Експертизи и видеоконферентна връзка

Заседанието започна с изслушване на експертизи. Чрез видеоконферентна връзка бе осъществен контакт с Районния съд във Варна, тъй като взета от Петков кръвна проба е изпратена за изследване в морския град.

По искане на Пеевски на Петков е назначена комплексна психиатрична и психологична експертиза.

Свидетелите

От страна на Петков свидетели са бившите депутатки от „Продължаваме промяната“ Елена Кузмова и Мирослава Петрова.

Пеевски е избрал да бъде представляван от двама действащи депутати от парламентарната си група – Халил Летиков и Байрам Байрам.

Поводът за иска

Още през декември 2024 г. Кирил Петков обяви, че ще съди Делян Пеевски и Делян Добрев заради внушения, че е бил под въздействието на наркотици при разпореждането на ареста на Бойко Борисов. Делото обаче е заведено само срещу Пеевски.

През април Петков съобщи в социалните мрежи, че вече е предприел съдебни действия.

Резултатите от тестовете

„Тройният тест за наркотици (кръв, урина и коса), който дава най-дългия възможен период и доказва, че не съм употребявал подобни субстанции, излезе с абсолютно отрицателни резултати от ВМА“, заяви Петков.

Изследванията са извършени във Военномедицинската академия.