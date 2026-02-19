Китай ускорява строежа на ядрени подводници и изпреварва САЩ по нови пускания

Китай е увеличил значително производството на ядрени подводници през последните пет години и вече пуска на вода повече нови единици от Съединените щати. Това сочи нов анализ на Международен институт за стратегически изследвания (IISS), който предупреждава, че дългогодишното морско предимство на Вашингтон е под натиск.

- Реклама -

10 срещу 7 подводници за пет години

Според доклада, озаглавен „Бумът в Bohai“, в периода 2021–2025 г. Китай е пуснал 10 ядрени подводници с общ тонаж около 79 000 тона, докато САЩ – 7 подводници с общо 55 500 тона. Анализът е базиран на сателитни изображения на китайски корабостроителници.

Това представлява рязък обрат спрямо периода 2016–2020 г., когато Пекин е добавил само три подводници срещу седем за САЩ.

Данните се отнасят до пускания на вода, а не до реално въведени в строя единици. По този показател Вашингтон все още запазва сериозно предимство.

Съотношението във флотовете

Към началото на 2025 г., според изданието „Военен баланс 2025“ на IISS, Китай разполага с 12 активни ядрени подводници – шест балистични и шест атакуващи или управляеми. За сравнение, САЩ имат 65 ядрени подводници, от които 14 са балистични.

Пекин поддържа и 46 конвенционално задвижвани подводници – категория, в която САЩ изобщо не присъстват.

Разширяване на Huludao

За да посрещне ускореното производство, Китай значително е разширил корабостроителницата „Huludao“ на Bohai Shipbuilding Heavy Industry в северната част на страната. Именно там са пуснати нови балистични подводници тип 094 (Type 094), способни да изстрелват ядрени балистични ракети и да допълват нарастващата ядрена триада на Пекин – заедно с междуконтиненталните ракети и стратегическите бомбардировачи.

Китай планира и още по-модерни балистични подводници тип 096 (Type 096), чието производство се очаква да започне в края на десетилетието.

Освен това китайският флот е пуснал поне шест управляеми подводници (SSGN) с вертикални пускови установки, способни да изстрелват нови хиперзвукови противокорабни ракети.

Въпреки това експертите отбелязват, че китайските подводници вероятно изостават по качество и ниво на шумност спрямо американските и европейските аналози, като САЩ запазват предимство по отношение на стелт способностите.

Проблеми в американското корабостроене

Паралелно с това Вашингтон се сблъсква със сериозни затруднения. Според доклад на Конгресна служба за изследвания (CRS), американските корабостроителници не успяват да постигнат целта от две атакуващи подводници клас „Вирджиния“ годишно, като от 2022 г. насам доставят средно около 1,1–1,2 единици годишно.

Новите балистични подводници клас „Колумбия“ също изостават с поне година, като първата – USS District of Columbia – се очаква през 2028 г.

Според CRS броят на американските атакуващи подводници може да спадне до 47 около 2030 г., тъй като по-старите подводници клас „Лос Анджелис“ се извеждат от експлоатация. Очакваното възстановяване до 50 единици е планирано едва за 2032 г., при условие че строителните цели бъдат изпълнени.

Допълнително натоварване създава и сделката AUKUS, по която САЩ ще продадат между три и пет подводници клас „Вирджиния“ на Австралия.

Нарастващо предизвикателство

Докладът на IISS подчертава, че макар САЩ да запазват технологично предимство и по-голям активен флот, количественият ръст на китайските подводници създава сериозно стратегическо предизвикателство.

В морски конфликт численото преимущество често играе решаваща роля. А Китай вече разполага с най-големия в света флот от разрушители, фрегати и надводни бойни кораби.

Според експерти, ако настоящите тенденции продължат, САЩ могат да се изправят пред период на повишено оперативно натоварване и потенциално отслабване на конвенционалната си възпираща способност спрямо Пекин в Индо-Тихоокеанския регион.