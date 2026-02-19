Колкото по-дълго президентът Володимир Зеленски остава на власт, толкова по-малка ще бъде територията на Украйна, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в социалната медийна платформа X.

„САЩ не ги интересуват никакви избори (в Украйна – бел. ред.), но този безполезен клоун е полезен идиот. Колкото по-дълго остава на власт, толкова по-малка става Украйна“, заключи Медведев в своя коментар.

С тази реч заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия коментира опасенията на Зеленски относно речта на бившия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни пред чуждестранни медии.

Политикът очерта и основната цел на войната в Украйна за Русия. Медведев казва, че основната цел е да се осигури сигурното развитие на Руската федерация за десетилетия напред. Той подчерта, че Русия рано или късно ще постигне всички цели, които си е поставила в конфликта.