      четвъртък, 19.02.26
          Правосъдие

          Конституционният съд отмени забраната за технически преглед при неплатени глоби

          Според магистратите мярката превръща контрола за безопасност в инструмент за събиране на публични вземания

          19 февруари 2026 | 17:47 930
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на §45, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с която се въвеждаше забрана за извършване на технически преглед на автомобил при неплатени глоби или имуществени санкции, наложени за нарушения със същото превозно средство.

          Разпоредбата беше атакувана от омбудсмана още преди да влезе в сила на 6 май 2026 г.

          В мотивите си съдът посочва, че прилагането на текста би довело до превръщане на периодичния технически преглед, който има за цел да гарантира безопасността на движението и опазването на околната среда, в средство за принуда при събиране на публични задължения.

          Конституционните съдии припомнят своята последователна практика, според която събирането на надлежно установени публични вземания следва да се осъществява чрез ефективно изпълнително производство, насочено към откриване на имущество и събиране на дължимите суми, а не чрез санкциониране на личността на длъжника.

          Според съда ограничаването на достъпа до технически преглед представлява ограничение на правото на собственост, което по принцип е допустимо в обществен интерес. В случая обаче не е постигнат необходимият баланс, тъй като се противопоставят два обществени интереса – този за пътната безопасност и този за събиране на публичните вземания.

          Решението е взето единодушно от всички конституционни съдии.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Кацарчев: Законова колизия блокира 5% увеличение на заплатите

          Десислава Димитрова -
          Голяма част от ръководителите на институции се въздържат да подпишат договорите за 5-процентно увеличение на заплатите, тъй като са изправени пред противоречие между два действащи закона.
          България

          Иван Христанов: Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън

          Екип Евроком -
          По думите му предстоят проверки на обществени поръчки за стотици милиони, както и на търгове за държавни активи
          Политика

          Даниел Митов предаде поста на вътрешен министър на Емил Дечев

          Десислава Димитрова -
          Даниел Митов официално предаде ръководството на МВР на служебния министър Емил Дечев, става ясно от публикация в личния му профил във Фейсбук.
