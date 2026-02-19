Поп Кръстьо не е предателят на Васил Левски, а вина за залавянето на Апостола имат вътрешни съперничества в революционната организация. Тази теза изрази експертът по национална сигурност и историк Кристиян Достинов в предаването „Делници“. Гостът, който заяви, че е потомък на Георги Раковски, коментира историческите връзки между двамата национални герои.

Според Достинов именно Раковски е предал на Левски тефтера с революционните окръзи и му е завещал да създаде комитети вътре в страната. Той определи Раковски като „духовен учител“ на Дякона, който му е дал насока да не разчита на външни сили, а на организация в българските земи.

Историкът оспори наложената версия за предателството. Той посочи, че съпругата на Любен Каравелов е изиграла роля в насочването на обвиненията към поп Кръстьо през 1902 година. По данни на Достинов истинските причини за провала се крият в действията на Марин Пополуканов и завистта на Димитър Общи, който е искал да заеме мястото на Левски.

Достинов подчерта, че Васил Левски е искал да бъде запомнен и споменаван като йеродякон Игнатий. Той изрази възмущение, че съвременни политици държат портрети на Апостола в кабинетите си, докато действията им противоречат на неговите идеали за „чиста и свята република“.

В края на участието си гостът прочете текста на „Народната клетва“, полагана от революционерите. Той призова днешните държавници да се вслушат в думите за чест и саможертва в полза на отечеството.