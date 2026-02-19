НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Кристиян Достинов: Поп Кръстьо не е предал Левски, а вътрешни съперници

          19 февруари 2026 | 19:55 380
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Поп Кръстьо не е предателят на Васил Левски, а вина за залавянето на Апостола имат вътрешни съперничества в революционната организация. Тази теза изрази експертът по национална сигурност и историк Кристиян Достинов в предаването „Делници“. Гостът, който заяви, че е потомък на Георги Раковски, коментира историческите връзки между двамата национални герои.

          - Реклама -
            
            

          Според Достинов именно Раковски е предал на Левски тефтера с революционните окръзи и му е завещал да създаде комитети вътре в страната. Той определи Раковски като „духовен учител“ на Дякона, който му е дал насока да не разчита на външни сили, а на организация в българските земи.

          Историкът оспори наложената версия за предателството. Той посочи, че съпругата на Любен Каравелов е изиграла роля в насочването на обвиненията към поп Кръстьо през 1902 година. По данни на Достинов истинските причини за провала се крият в действията на Марин Пополуканов и завистта на Димитър Общи, който е искал да заеме мястото на Левски.

          Достинов подчерта, че Васил Левски е искал да бъде запомнен и споменаван като йеродякон Игнатий. Той изрази възмущение, че съвременни политици държат портрети на Апостола в кабинетите си, докато действията им противоречат на неговите идеали за „чиста и свята република“.

          В края на участието си гостът прочете текста на „Народната клетва“, полагана от революционерите. Той призова днешните държавници да се вслушат в думите за чест и саможертва в полза на отечеството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Гласове: Вицепремиерът Стоил Цицелков е осъждан за шофиране с алкохол и опит за бягство

          Екип Евроком -
          По делото е приложена справка, според която към датата на провинението Цицелков вече е имал десет административни акта за нарушения на Закона за движение по пътищата.
          Политика

          Зорница Илиева: Очаква ни грозна кампания, лидери отсъстваха на годишнината от обесването на Левски

          Екип Евроком -
          В рамките на разговора водещият съобщи актуална информация, че САЩ отпускат 10 милиарда долара за новия „Съвет за мира“ и ще продължат финансирането на ООН.
          Политика

          Йордан Тодоров: АЕЦ „Козлодуй“ трупа милиони загуби заради части без лиценз

          Десислава Димитрова -
          Служебното правителство положи клетва пред Народното събрание в присъствието на Илияна Йотова.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions