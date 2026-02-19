НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Локализираха нефтено петно край Созопол по следите на изчезналия кораб

          Очакват се специализирани водолази

          19 февруари 2026 | 13:27 1050
          BGNES
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Екипи от доброволци локализираха нефтено петно в акваторията на Созопол, близо до мястото на изгубения сигнал от риболовния кораб. Според БГНЕС наличието на дизелово гориво е сериозен индикатор, че плавателният съд е претърпял инцидент и е потънал в този район.

          - Реклама -
            
            

          При огледа на крайбрежните скали не са открити следи от тричленния екипаж или останки от кораба. Дълбочината в зоната на разлива е 38 метра, което затруднява работата на доброволните екипи. Тяхната сонарна техника не е успяла да идентифицира обекта на дъното.

          Координатите на мястото са предадени на „Гранична полиция“. Очаква се включването на специализирани водолази, които да извършат детайлен оглед на морското дъно и да изяснят съдбата на моряците.

          Кораб изчезна от радарите край Созопол Кораб изчезна от радарите край Созопол
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

          Никола Павлов -
          По думите ѝ санкцията не се налага за леко провинение
          България

          След назначаването му за служебен министър на МВР: Освободиха Емил Дечев като съдия

          Росица Николаева -
          Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г.
          Social

          Милен Керемедчиев за Евроком: Американските самолети в София презареждат за удари по Иран (аудио)

          Катя Илиева -
          Прогнозата на Керемедчиев за развитието на кризата е крайно песимистична
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions