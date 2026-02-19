НА ЖИВО
          Макрон в Индия: Прекалената самоувереност доведе до големи грешки

          19 февруари 2026 | 17:58
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че прекалената самоувереност го е подвеждала при вземането на определени решения. Това признание той направи в интервю за индийското издание Brut India по време на четиридневното си посещение в страната.

          „Всеки път, когато бях прекалено самоуверен, допусках грешки, големи грешки“, каза Макрон.

          Държавният глава не посочи конкретни примери, но името му неведнъж е свързвано с обвинения във високомерие. Бившият му съветник Ален Минк го определи като „нарцисист“, чиято безразсъдност е застрашила институциите, визирайки решението за свикване на предсрочни избори през 2024 г.

          През деветгодишния си мандат Макрон предизвика полемики и с други изказвания. През 2017 г. той говори за „успелите хора и хората, които са нищо“ – реплика, за която по-късно изрази съжаление. В края на 2024 г. заяви на жителите на отвъдморския регион Майот след тежък циклон, че биха били „10 000 пъти“ по-зле без френската държава.

          Визитата на френския президент приключва в четвъртък и включваше среща с премиера Нарендра Моди, както и участие във форум за изкуствен интелект, отбелязва Politico.

           

