Манипулация, фенобарбитал и липсващ мотив: нови щрихи по случая „Петрохан“

Брифингът на прокуратурата беше ясен за същността на престъплението. Прокуратурата отговори на всички въпроси, с изключение на въпроса за мотива. Той може би ще остане висящ, освен ако не се намери писмо, което обяснява действията им. Това заяви пред БТВ адвокат Людмил Ангелов за случая „Петрохан„.

- Реклама -

Тарторът на групата е бил голям психологически манипулатор. Това е едно затворено общество. Най-агресивни са интелигентните психопати, коментира случая психиатърът д-р Веселин Герев.

И напомни, че никъде няма въоръжени до зъби будисти.

„Фенобарбитал (открит в кръвта на Ивайло Калушев) е успокоително средство за епилепсия, към момента го няма в аптечната мрежа. Употребата на това вещество ме навежда на мисълта, че той е имал някакви вътрешни борби – той се е колебал дали да извърши деянието“, разкри психиатърът.