НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Манипулация, фенобарбитал и липсващ мотив: нови щрихи по случая „Петрохан“

          Адвокат и психиатър с различни гледни точки за престъплението и психологическия профил на лидера

          19 февруари 2026 | 08:55 950
          Снимка: Фейсбук
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Брифингът на прокуратурата беше ясен за същността на престъплението. Прокуратурата отговори на всички въпроси, с изключение на въпроса за мотива. Той може би ще остане висящ, освен ако не се намери писмо, което обяснява действията им. Това заяви пред БТВ адвокат Людмил Ангелов за случая Петрохан.

          - Реклама -
            
            

          Тарторът на групата е бил голям психологически манипулатор. Това е едно затворено общество. Най-агресивни са интелигентните психопати, коментира случая психиатърът д-р Веселин Герев.

          ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО) ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)

          И напомни, че никъде няма въоръжени до зъби будисти.

          „Фенобарбитал (открит в кръвта на Ивайло Калушев) е успокоително средство за епилепсия, към момента го няма в аптечната мрежа. Употребата на това вещество ме навежда на мисълта, че той е имал някакви вътрешни борби – той се е колебал дали да извърши деянието“,

          разкри психиатърът.
          Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване

          „Хората са лековерни – вижте на какви хора родителите са склонни да дадат децата си, да им дадат милиони“,

          допълни той.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП въвежда временен ПИК при загубен код

          Десислава Димитрова -
          От НАП уведомяват, че потребители, които имат издаден ПИК, но са го забравили или изгубили, могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов.
          Общество

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Дамяна Караджова -
          Електрозахранването е възстановено, продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места
          Политика

          Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

          Росица Николаева -
          Протестът искаше такъв кабинет, няма как изцяло да се избяга от политическите кадри
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions