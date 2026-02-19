НА ЖИВО
          Мариана Бояджиева се оттегля от листите за следващия парламент

          19 февруари 2026 | 17:18 2581
          Екип Евроком
          Заместник-председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Мариана Бояджиева обяви, че вероятно няма да се кандидатира за народен представител на предстоящите избори. В предаването „Делници“ по Евроком тя уточни, че е време да подкрепи млади хора, след като е била депутат в три народни събрания.

          Бояджиева коментира встъпването в длъжност на новия служебен кабинет. Според нея възможностите за избор на премиер са силно ограничени след промените в Конституцията и въвеждането на т.нар. „домова книга“. Тя посочи, че президентът Илиана Йотова се е съобразила с тези реалности при назначаването на правителството.

          Основната задача на служебната власт остава провеждането на честни избори. Бояджиева подчерта, че най-голяма отговорност за недопускането на злоупотреби носи министърът на вътрешните работи. Народното събрание ще продължи да осъществява парламентарен контрол върху министрите в оставащите седмици на 51-вия парламент.

          По отношение на ситуацията в БСП, депутатът отбеляза, че новият председател Крум Зарков е донесъл енергия в структурите. Социологическите данни, които дават на партията 3,7% подкрепа, бяха определени от нея като „моментна снимка“. Целта на формацията е мобилизация и сигурно прескачане на 4-процентната бариера.

          Левицата настоява за законодателни промени в здравеопазването. Позицията на партията е, че частните болници трябва да провеждат обществени поръчки за лекарства и консумативи, когато работят с публични средства. Според Бояджиева това ще регулира цените и ще повиши доверието в системата.

          В сферата на образованието бяха отчетени приетите облекчения за студентските кредити. Лихвите са намалени от 7% на 3%, а държавата поема задълженията на родители при раждане на второ дете. Бояджиева, която е избрана от Велико Търново, засегна и местни теми, включително проблемите с „Кроношпан“ и водоснабдяването от язовир „Александър Стамболийски“.

