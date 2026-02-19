НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Марк Зукърбърг в съда за вреди върху деца от социалните мрежи

          Делото срещу Meta е част от вълна обвинения за пристрастяващи практики

          19 февруари 2026 | 17:14 110
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Марк Зукърбърг защити действията на Facebook и Instagram, които са ответници по дело за причинени вреди на деца. За първи път собственикът на Meta даде показания пред съдебно жури. Това стана в Лос Анджелис, където жена съди компанията, че докато е била дете, Meta умишлено я е водила към вредно пристрастяване.

          - Реклама -
            
            

          Родители съдят големи социални платформи за вреди върху психиката на деца

          Зукърбърг настоя, че Facebook и Instagram имат ограничение за използване от лица под 13 години. От документи, представени в съда, обаче стана ясно, че децата са важна част от потребителите. Беше показана и кореспонденция, в която Зукърбърг поставя цел на служителите да осигурят по-дълго използване на приложенията.

          Зукърбърг призна за забавяне в защитата на деца в Instagram Зукърбърг призна за забавяне в защитата на деца в Instagram

          Съдебното дело е част от вълна от обвинения срещу социалните мрежи, че прилагат тактики за пристрастяване.

          „Зукърбърг беше питан главно за потребители под 13-годишна възраст, които заобикалят методите за проверка на възрастта. Както и за вътрешните цели на компанията за увеличаване на броя на потребителите тийнейджъри в Instagram. Зукърбърг се придържаше предимно към опорните точки, че Instagram носи на потребителите ползи по отношение на изразяване на мнение и връзка с приятели. Очаква се процесът да продължи няколко седмици. Изходът от това дело може да окаже огромно влияние върху изхода на хиляди други подобни дела“, коментира Кейтлин Хуамани от „Асошиейтед прес“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Отхвърлен от групата на Калушев е починал в Мексико

          Катя Илиева -
          По спомени на очевидеца, е възможно починалият да е бил психически нестабилен, съдейки по поведението му на живо и в социалните мрежи
          Политика

          Недялко Недялков публикува присъда срещу Стоил Цицелков и поиска оставки

          Дамяна Караджова -
          Той публикува снимки на съдебни страници и твърди, че СГС през 2015 г. е потвърдил присъда срещу Стоил Цицелков
          Общество

          Исторически прецедент във Великобритания: жена оглави държавната администрация

          Дамяна Караджова -
          Антония Ромео става първата жена на най-високия пост в британската държавна администрация
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions