НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Марко Рубио заминава за Израел на фона на нарастващото напрежение с Иран

          Държавният секретар на САЩ ще се срещне с премиера Бенямин Нетаняху на 28 февруари

          19 февруари 2026 | 02:55 40
          Снимка: FREDDIE EVERETT / US STATE DEPARTMENT / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският държавен секретар Марко Рубио ще пътува до Израел следващата седмица на фона на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран, съобщи американски служител, цитиран от АФП.

          „Секретарят Рубио ще посети Израел на 28 февруари, за да се срещне с премиера Нетаняху“, заяви пожелалият анонимност представител.

          - Реклама -
            
            

          Очаква се Рубио да проведе разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като основна тема ще бъде ситуацията около иранската ядрена програма и сигурността в региона.

          Посещението идва в момент, когато Вашингтон засилва дипломатическия и военния натиск върху Техеран, а в Близкия изток продължава разполагането на допълнителни американски сили.

          САЩ и Иран водят непреки разговори по ядрената програма, но паралелно с това напрежението остава високо, включително заради предупреждения от страна на президента Доналд Тръмп, че при провал на дипломацията не се изключват и други варианти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп свиква първата среща на Съвета за мир, ограниченото участие повдига въпроси

          Красимир Попов -
          Само 27 от над 60 поканени държави потвърждават участие; дневният ред ще се фокусира върху бъдещето на Газа
          Икономика

          Пазарите нагоре, петролът скочи с над 4% заради напрежението около Иран

          Красимир Попов -
          Инвеститорите следят сигналите от Федералния резерв и геополитическите рискове в Близкия изток
          Политика

          Китай ускорява строежа на ядрени подводници и изпреварва САЩ по нови пускания

          Красимир Попов -
          Доклад на Международния институт за стратегически изследвания предупреждава за нарастващо предизвикателство пред американското морско превъзходство
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions