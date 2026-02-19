Марко Рубио заминава за Израел на фона на нарастващото напрежение с Иран

Американският държавен секретар Марко Рубио ще пътува до Израел следващата седмица на фона на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран, съобщи американски служител, цитиран от АФП.

„Секретарят Рубио ще посети Израел на 28 февруари, за да се срещне с премиера Нетаняху", заяви пожелалият анонимност представител.

Очаква се Рубио да проведе разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като основна тема ще бъде ситуацията около иранската ядрена програма и сигурността в региона.

Посещението идва в момент, когато Вашингтон засилва дипломатическия и военния натиск върху Техеран, а в Близкия изток продължава разполагането на допълнителни американски сили.

САЩ и Иран водят непреки разговори по ядрената програма, но паралелно с това напрежението остава високо, включително заради предупреждения от страна на президента Доналд Тръмп, че при провал на дипломацията не се изключват и други варианти.