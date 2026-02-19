НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Мащабна спасителна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист

          Спасители претърсват района при тежки зимни условия, използват дрон и специализирана техника

          19 февруари 2026 | 10:52 380
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Спасителни екипи провеждат мащабна операция в района на връх Голям Кадемлия в Национален парк „Централен Балкан“. Акцията е в отговор на сигнал за изчезнал турист, с когото близките нямат връзка от няколко дни.

          - Реклама -
            
            

          Информацията за изчезването е постъпила вчера сутринта в дирекцията на парка. По данни на роднините мъжът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“. Последно е забелязан в района на „Мазалат“, където споделил намерението си да пренощува в заслон „Голям Кадемлия“ и да продължи прехода си на следващия ден.

          Метеорологичните условия вчера не са позволили начало на издирването заради обилен снеговалеж и силен вятър със скорост над 150 км/ч. Днес в акцията участват служители на парковата дирекция от северната и южната страна на планината, както и екипи на Планинската спасителна служба (ПСС).

          В операцията са включени специализирани УТВ и АТВ машини за придвижване в заснежените райони, използва се и дрон. Директорът на НП „Централен Балкан“ Георги Кръстев изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би увеличило шансовете му за оцеляване. От ръководството на парка призоваха за внимателно следене на прогнозата и избягване на преходи при лоши условия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Петър Берон: Пещерняците не се самоубиват

          Росица Николаева -
          Той разказва, че познава Яни Макулев - бащата на 15-годишното момче Александър
          Свят

          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

          Христо Иванов -
          САЩ също искат край на мисията в Косово и отказ за участие на съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха.
          Политика

          Смяната на караула: Служебният кабинет поема властта

          Никола Павлов -
          Кабинетът "Гюров" поема властта
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions