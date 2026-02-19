Спасителни екипи провеждат мащабна операция в района на връх Голям Кадемлия в Национален парк „Централен Балкан“. Акцията е в отговор на сигнал за изчезнал турист, с когото близките нямат връзка от няколко дни.

- Реклама -

Информацията за изчезването е постъпила вчера сутринта в дирекцията на парка. По данни на роднините мъжът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“. Последно е забелязан в района на „Мазалат“, където споделил намерението си да пренощува в заслон „Голям Кадемлия“ и да продължи прехода си на следващия ден.

Метеорологичните условия вчера не са позволили начало на издирването заради обилен снеговалеж и силен вятър със скорост над 150 км/ч. Днес в акцията участват служители на парковата дирекция от северната и южната страна на планината, както и екипи на Планинската спасителна служба (ПСС).

В операцията са включени специализирани УТВ и АТВ машини за придвижване в заснежените райони, използва се и дрон. Директорът на НП „Централен Балкан“ Георги Кръстев изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би увеличило шансовете му за оцеляване. От ръководството на парка призоваха за внимателно следене на прогнозата и избягване на преходи при лоши условия.