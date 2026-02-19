НА ЖИВО
          Милен Керемедчиев за Евроком: Американските самолети в София презареждат за удари по Иран (аудио)

          19 февруари 2026 | 13:35
          Милен Керемедчиев за Евроком: Американските самолети в София презареждат за удари по Иран (аудио)
          Милен Керемедчиев за Евроком: Американските самолети в София презареждат за удари по Иран (аудио)
          audio-interview_keremedchiev
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Няма основание за паника заради присъствието на американски военни самолети на летище София. Машините кацат единствено за презареждане с гориво и техническо обслужване, преди да продължат към бази в близост до Иран. Това коментира международният анализатор Милен Керемедчиев пред „Евроком“.

          По думите му Съединените щати в момента предислоцират голям брой бойна техника, включително цистерни за зареждане във въздуха и транспортни самолети. Единствената причина те да използват летище София е отказът на Турция да предостави своите бази за операции, свързани с евентуални удари срещу Иран.

          Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София

          Керемедчиев обясни решението на Анкара с амбициите на Турция да запази водещата си роля в мюсюлманския свят и политиката ѝ на противопоставяне срещу действията на Израел. Той припомни, че това не е прецедент, като посочи подобен отказ по време на операция „Пустинна буря“ в Ирак.

          България не е пряка мишена в конфликта, тъй като на наша територия няма постоянно базирани американски сили или техника за тази операция, подчерта анализаторът. Страната изпълнява задълженията си като член на НАТО, предоставяйки логистична подкрепа за транзитиращите машини, но не е част от коалиция за нападение.

          Прогнозата на Керемедчиев за развитието на кризата е крайно песимистична. Според него струпването на огромна военна мощ в Персийския залив, включително втори самолетоносач, е сигнал, че Вашингтон е готов за реални бойни действия. Той допълни, че ескалацията е възможна в рамките на следващите няколко дни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

