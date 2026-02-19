Митническите служители на пункт „Капитан Андреево“ задържаха 3270 старинни монети и 850 предмета при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. По данни на проверяващите контрабандните ценности са били укрити в личен багаж и хранителни продукти.

Случаят е от 17 февруари 2026 г., когато около 04:30 часа на пункта пристига микробус с полска регистрация. Шофьорът, австрийски гражданин от турски произход, е декларирал превоз на групажна стока за Западна Европа. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна проверка с рентген.

Инспекторите са открили недекларираните стоки в осем полиетиленови пакета, увити в алуминиево фолио. Четири от тях са били в сак с лични вещи на водача, а останалите – под седалка в кабината и в чанта с хранителни продукти.

Общото тегло на откритите 3270 монети е над 20 кг, а на останалите 850 предмета, сред които и накити – над 3 кг. Първоначалната експертиза определя находките като антични и средновековни културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство.

Артефактите са иззети и ще бъдат предадени за прецизно датиране. На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.