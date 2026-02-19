Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

Депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова отправи остри критики към назначения за вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков в служебния кабинет на Андрей Гюров.
В публикация във „Фейсбук“ Митова твърди, че Цицелков е имал петгодишна забрана от Европейската комисия (чрез ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на тази година. Според нея мотивът е бил нарушение на кодекса за поведение, който изисква наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“.
Митова определя санкцията като „изключително тежко наказание“, което по думите ѝ не се налага за леко провинение. Тя поставя няколко въпроса към служебния премиер, сред които:
- Как може да се разчита на честни избори от човек, за когото се твърди, че е бил санкциониран от европейски институции?
- Бил ли е информиран премиерът за случая при номинирането?
- Какви са конкретните обстоятелства, довели до санкцията?
Депутатът заявява, че ще поиска от новия външен министър да изиска от Кая Калас пълната информация по случая и тя да бъде предоставена на Народното събрание. Според нея реакцията на институциите ще покаже дали кабинетът залага на прозрачност или на „замитане“.