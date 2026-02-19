Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

Депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова отправи остри критики към назначения за вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков в служебния кабинет на Андрей Гюров.

В публикация във „Фейсбук“ Митова твърди, че Цицелков е имал петгодишна забрана от Европейската комисия (чрез ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на тази година. Според нея мотивът е бил нарушение на кодекса за поведение, който изисква наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“.

Митова определя санкцията като „изключително тежко наказание“, което по думите ѝ не се налага за леко провинение. Тя поставя няколко въпроса към служебния премиер, сред които:

Как може да се разчита на честни избори от човек, за когото се твърди, че е бил санкциониран от европейски институции?

Бил ли е информиран премиерът за случая при номинирането?

Какви са конкретните обстоятелства, довели до санкцията?

Депутатът заявява, че ще поиска от новия външен министър да изиска от Кая Калас пълната информация по случая и тя да бъде предоставена на Народното събрание. Според нея реакцията на институциите ще покаже дали кабинетът залага на прозрачност или на „замитане“.