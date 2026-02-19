НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

          19 февруари 2026 | 14:00 570
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова отправи остри критики към назначения за вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков в служебния кабинет на Андрей Гюров.

          - Реклама -
            
            

          В публикация във „Фейсбук“ Митова твърди, че Цицелков е имал петгодишна забрана от Европейската комисия (чрез ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на тази година. Според нея мотивът е бил нарушение на кодекса за поведение, който изисква наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“.

          ИТН поиска оставката на служебния кабинет: Цицелков е арестуван за марихуана, за нетрезво състояние и има инцидент с жена в Гана ИТН поиска оставката на служебния кабинет: Цицелков е арестуван за марихуана, за нетрезво състояние и има инцидент с жена в Гана

          Митова определя санкцията като „изключително тежко наказание“, което по думите ѝ не се налага за леко провинение. Тя поставя няколко въпроса към служебния премиер, сред които:

          • Как може да се разчита на честни избори от човек, за когото се твърди, че е бил санкциониран от европейски институции?
          • Бил ли е информиран премиерът за случая при номинирането?
          • Какви са конкретните обстоятелства, довели до санкцията?

          Депутатът заявява, че ще поиска от новия външен министър да изиска от Кая Калас пълната информация по случая и тя да бъде предоставена на Народното събрание. Според нея реакцията на институциите ще покаже дали кабинетът залага на прозрачност или на „замитане“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          След назначаването му за служебен министър на МВР: Освободиха Емил Дечев като съдия

          Росица Николаева -
          Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г.
          Европа

          Белгия към Фридрих Мерц: Дръж си устата затворена за ядрените оръжия

          Христо Иванов -
          Дискусията за общоевропейски ядрен щит се засили преди очакваната реч на френския президент Еманюел Макрон на 2 март.
          Social

          Милен Керемедчиев за Евроком: Американските самолети в София презареждат за удари по Иран (аудио)

          Катя Илиева -
          Прогнозата на Керемедчиев за развитието на кризата е крайно песимистична
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions